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「松材線蟲」危害　中央大學整排松樹吊點滴

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▲中央大學搶救校樹大作戰，為松樹打點滴。（圖／中央大學提供）

▲中央大學搶救校樹大作戰，為松樹打點滴。（圖／中央大學提供）

記者楊熾興／桃園報導

代表中央大學堅毅精神象徵的松樹，十五年前開始遭到松樹天敵「松材線蟲」危害，校方為了校園內約1500棵珍貴資產展開搶樹大作戰，如同醫生為病人一般也為松樹「打點滴」，不但防止松材線蟲的侵入及降低感染的死亡率。預計三月初完成，校園成排松樹吊點滴的畫面也成中大獨特景觀。

校長周景揚表示，松樹之於中央大學，是「堅毅」的精神象徵，學校網頁上還有「松的精神」，中大還與交通大學、清華大學並稱「松、竹、梅歲寒三友」，「保存松樹，就是保存中大精神」。

▲危害松樹「松材線蟲」導致整株松樹枯萎死亡。（圖／中央大學提供）

▲危害松樹「松材線蟲」導致整株松樹枯萎死亡。（圖／中央大學提供）

但松材線自15年前引起的松樹萎凋病，其主要的媒介昆蟲松斑天牛通常在五月下旬至七月下旬出現，會攜帶大量的線蟲，天牛羽化後會飛到松樹取食幼嫩枝條，松材線蟲從傷口入侵而造成松樹葉片萎凋枯死。點滴防治是使用樹幹注射法，將藥劑加壓灌入樹幹，讓藥劑在全株運行；由於藥劑需要三至四個月時間才可佈滿全株，因此灌注的時機要選在松斑天牛羽化前的三至四個月進行。

▲中央大學校園內整排松樹吊點滴成中大獨特景觀。（圖／中央大學提供）

▲中央大學校園內整排松樹吊點滴成中大獨特景觀。（圖／中央大學提供）

中大總務處技正吳雅婷表示吳雅婷說，中大的松樹從復校後種植已逾半世紀，校方相當重視松樹的保護及維護管理，隨時巡檢其生長狀況。除線蟲防治，每年也透過施肥增加樹體的抵抗力，同時也對松樹常發生的病蟲害（松毛蟲、葉震病、天牛、白蟻等）進行防治；另評估遭人為或機械破壞的樹幹傷口進行處理並定期追蹤調查，減緩傷口持續腐蝕，以延續松樹的成長。

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關鍵字：中央大學,搶救,校樹,大作戰,松樹,打點滴,獨特景觀,松材線蟲

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