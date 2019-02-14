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3千萬也不賣！　清水岩「鎮寺之寶」二葉松吊點滴了

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▲清水岩寺為鎮寺之寶二葉松樹吊點滴。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲清水岩寺為鎮寺之寶二葉松樹吊點滴。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣社頭鄉清水岩寺前，有棵6米高樹齡近300年的二葉松，樹冠有如一隻龍騰飛而起，被喻為「飛龍在天」，它也是縣府列管的「受保護老樹」，寺方將其它視為「鎮寺之寶」，但這棵二葉松，春節前罹患「松材線蟲病」，樹葉急遽枯黃，縣府聞迅展開「吊點滴」治療搶救，避免病況擴散。

▲清水岩寺為鎮寺之寶二葉松樹吊點滴。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲清水岩寺鎮寺之寶二葉松樹急遽枯黃。

經樹醫師的林業試驗所森林保護組傅春旭博士勘察後，確診感染「松材線蟲萎凋病」，為避免病情持續擴散，彰化縣政府農業處進行搶救預防工作，為清水岩寺鎮寺之寶的老松樹「吊點滴」搶救。

▲清水岩寺為鎮寺之寶二葉松樹吊點滴。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣政府農業處副處長郭至善指出，松材線蟲萎凋病是松樹常見疾病，由於發現不易，僅能靠松葉顏色由綠轉枯黃判斷，感染後容易快速枯死，生物防治法是以「吊點滴」的高壓點滴灌注方式，將生物防治劑真菌性天敵，經由根部或莖基部注入松樹，隨水分傳輸，隨機侵染潛藏於松樹組織之松材線蟲或松斑天牛之幼蟲、蛹。

▲清水岩寺為鎮寺之寶二葉松樹吊點滴。（圖／記者唐詠絮翻攝）

為這棵松樹「吊點滴」治療感染，引起到廟方參拜人群的圍觀，寺方總幹事陳慶福表示，台灣二葉松一般常見於高山，在中低海拔、且樹齡及樹高那麼大的，在平地並不常見，這棵樹曾經有人出高價3千萬，都遭到寺方拒絕，就希望能趕緊治癒，讓這棵二葉松盡快恢復往日綠意盎然的景象。

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關鍵字：清水岩,二葉松,吊點滴,農業處,松材線蟲

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