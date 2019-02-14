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義警內急衝公園廁所　驚見翁懸樑自盡及時搶救

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▲義警蘇文龍(右一)內急上公廁，及時搶救上吊老翁。（圖／蘆竹警分局提供）

▲義警蘇文龍(右一)內急上公廁，及時搶救上吊老翁。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市義警蘇文龍13日晚間在蘆竹區南順二街公園運動時，內急驚見公廁內有一名老翁正懸頸於樑柱上，二話不說立即衝上前將他救下，並且通知員警前來處置，而後員警與消防隊員趕到後，將救回的70歲吳姓老翁帶回派出所安置，才阻止了一場悲劇的發生。

48歲的義勇警察蘇文龍在蘆竹分局南竹派出所協勤資歷超過10年，當晚在公園運動一時內急欲上公廁，當場撞見老翁懸樑，於是立刻衝上前去，以尼龍繩欲上吊的老翁救下，這也是蘇文龍擔任義警以來，首次撞見有人在公廁內上吊自殺，並且成功救援，他謙虛的說，想不到上個公廁也龐救人一條命。南竹派出所警員黃俊傑、林俊良以及實習生張賀迪第一時間趕到現場安撫這名老翁情緒，並將他帶回派出所安置，通知其妻前來。

▲被救回的老翁在員警攙扶下回所安置。（圖／蘆竹警分局提供）

▲被救回的老翁在員警攙扶下回所安置。（圖／蘆竹警分局提供）

經瞭解原來是吳姓老翁日前因脊椎開刀，雖然術後復原良好，可是卻想到後續復健過程漫長不忍拖累家人，竟一時「鑽牛角尖」而想不開，選擇在公廁內上吊。所幸熱心義警看到及員警反應機警，處置得宜，才未發生憾事。

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