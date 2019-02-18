1歲女童被鎖在車裡！囚犯靠「巧手偷車技」救人：讓專業的來

▲囚犯靠「偷車技巧」救出被困在車子裡的寶寶。（圖／翻攝自臉書／Shadow Lantry）

記者錢玉紘／綜合報導

美國佛州新里奇港（New Port Richey）發生一起有趣的案件， 對夫妻日前不小心把自己的寶寶反鎖在車子裡面，沒想到這時在旁邊修路的囚犯使出「徒手撬開車門」的技巧，成功救出女嬰，向大家證明，即使做過壞事的人，也有善心的一面。

這起事件發生在14日，爸爸喬（Joe Lantry）不小心把1歲女兒達拉斯（Dallas）反鎖在藍色的休旅車裡面，雖然當天溫度只有大約22度，但是在陽光的照射之下，車內溫度半個小時內就可能會超過37度，會對孩子造成危險。只見父母兩人非常焦急，想盡辦法要救出女兒。

這時有一群穿著囚衣的囚犯，在西帕斯可矯正中心（West Pasco Judicial Center）外執行修路的工作，這對焦急的父母引起了他們的注意，其中一人使出自己的看家本領，用一根鐵絲塞進縫隙裡面，不到兩分鐘就打開了車門，救出小女孩，現場的人都放聲歡呼。媽媽莎朵（Shadow Lantry）也把影片錄下來，PO臉書上。

▲寶寶被救出之後並無大礙。（圖／翻攝自臉書／Shadow Lantry）

幸好達拉斯並沒有被關在車子裡太久，父母表示孩子並無大礙。當地警長那可（Chris Nocco）提到，這個案子真的很特別，很難想像囚犯的「特殊技巧」會救了一個小寶寶，不過他也表示，只有當執法人員在場時，才能允許隨意開車門闖進別人的車裡。

那可提到，警方的信念是，所有人都會犯錯，「我們嘗試幫助他們改過自新，早日再次融入社會中，很多輕微犯罪者，像今天救人的囚犯一樣，他們知道自己犯過了，做出錯誤選擇，只希望在接下來的人生中做對的事情」。