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要讓「背叛的妻子」感到受傷！噁男竟隨機擄人　5歲童前性侵他媽媽

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▲▼（圖／翻攝自太陽報）

▲辛普森。（圖／翻攝自太陽報

國際中心／綜合報導

美國一名41歲男子辛普森（Everett Simpson）1月時逃離戒毒治療中心後，偷走一輛汽車，並在一處購物中心擄走一對母子，隨後於一處郊區在小孩面前性侵媽媽，24小時後才遭到警方逮捕歸案；警方調查過後發現，辛普森竟是因為遭到老婆背叛，才綁架性侵他人，目的就是要老婆感到受傷，令人十分傻眼。

根據外媒報導，這起事件發生在美國新罕布夏州，當時從戒毒治療中心逃離的辛普森在一間當地的購物中心，瞄準了一名帶著5歲小孩的25歲母親，並將兩人綁上車，隨後將人載到佛蒙特州懷特河的交界處，更在該處當著小孩的面性侵女子，一切的原因竟然都是要報復背叛他的妻子。

辛普森跟妻子謝李斯（Sherise）9年前結婚，不過謝老婆卻在去年帶著2個小孩離開，讓他覺得遭到背叛；綁架事件發生24小時後，警方在一處郊外逮捕到辛普森，當時他正威脅受害女子開車去找老婆，而在車子後座的男孩則是對一切感到驚恐，全身都被流出的汗浸濕。

謝李斯稱，辛普森不知道她離開之後住在哪裡，但認為她可能住在叔叔家中，所以才往布拉福德（Bradford）的方向前進；而且辛普森在犯案前曾經打給她說要自殺，目的是引起她的注意跟同情。據悉，辛普森涉嫌犯下綁架以及跨越州界線載送受害者，被法官裁定不能保釋，將於本月22日再度出庭受審。

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