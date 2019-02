性侵產死胎「坐牢30年」　薩爾瓦多遲來的正義：重審釋放她

▲19歲少女赫南德斯因被性侵產下死胎須坐牢30年。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

位於中美洲北部的薩爾瓦多是天主教國家,無論在任何情況下,法律嚴格禁止婦女墮胎。現年19歲的赫南德斯3年前曾遭性侵,且生下一名死胎,命運已夠悲慘,卻又遭到逮捕,被判處30年有期徒刑。薩爾瓦多最高法院15日終於推翻原判決,要求重審此案,赫南德斯也獲釋,成為該國女權與身體自主權進步的一線曙光。

據《衛報》報導,來自薩爾瓦多少女赫南德斯(Evelyn Beatríz Hernández Cruz)出生於中部的小農村,遭到當地一名黑幫成員多次性侵並懷孕,2016年4月在住家的戶外廁所產下死胎,還因大量失血而昏迷,在母親緊急送醫後保住一命。

沒想到醒來後卻遭警方逮捕,雖然赫南德斯解釋自己是被性侵,根本不知道懷孕了,以為只是月經來潮造成的出血,誤會分娩的疼痛是腹痛太嚴重而已,並強調孩子一出生就是死胎,無意殺害孩子。

但薩爾瓦多檢察官認為是赫南德斯不想要孩子,才不尋求照護,刻意把孩子丟在廁所造成死亡,因此以加重殺人罪予以起訴。2017年7月女法官接受了檢方說法,判處這名少女30年有期徒刑,讓該國輿論鼎沸,國外也開始關注此事。

▲2017年12月13日,薩爾瓦多婦女在首都聖薩爾瓦多法院外抗議,要求釋放那些因為墮胎或疑似墮胎而坐牢的婦女。(圖/達志影像/美聯社)

終於在本月15日,薩爾瓦多最高法院推翻了原判決,釋放坐牢將近3年的赫南德斯。當她踏出監牢的那刻,婦女權利運動人士張開雙臂迎接,熱情高喊「妳不孤單!」

自1998年薩爾瓦多便立法規定,所有情況下的墮胎行為都是違法的,就算孕婦面臨嚴重建康風險、是遭性侵而懷孕也不准墮胎,必須不計一切代價就是要生下孩子,如果醫生發現了孕婦有墮胎的想法也需立即告知政府,否則醫生也會吃上牢飯。

