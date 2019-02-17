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性侵產死胎「坐牢30年」　薩爾瓦多遲來的正義：重審釋放她

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▲▼2017年12月13日，薩爾瓦多婦女在首都聖薩爾瓦多法院外抗議，要求釋放那些因為墮胎或疑似墮胎而坐牢的婦女。（圖／達志影像／美聯社）

▲19歲少女赫南德斯因被性侵產下死胎須坐牢30年。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

位於中美洲北部的薩爾瓦多是天主教國家，無論在任何情況下，法律嚴格禁止婦女墮胎。現年19歲的赫南德斯3年前曾遭性侵，且生下一名死胎，命運已夠悲慘，卻又遭到逮捕，被判處30年有期徒刑。薩爾瓦多最高法院15日終於推翻原判決，要求重審此案，赫南德斯也獲釋，成為該國女權與身體自主權進步的一線曙光。

據《衛報》報導，來自薩爾瓦多少女赫南德斯（Evelyn Beatríz Hernández Cruz）出生於中部的小農村，遭到當地一名黑幫成員多次性侵並懷孕，2016年4月在住家的戶外廁所產下死胎，還因大量失血而昏迷，在母親緊急送醫後保住一命。

沒想到醒來後卻遭警方逮捕，雖然赫南德斯解釋自己是被性侵，根本不知道懷孕了，以為只是月經來潮造成的出血，誤會分娩的疼痛是腹痛太嚴重而已，並強調孩子一出生就是死胎，無意殺害孩子。

薩爾瓦多檢察官認為是赫南德斯不想要孩子，才不尋求照護，刻意把孩子丟在廁所造成死亡，因此以加重殺人罪予以起訴。2017年7月女法官接受了檢方說法，判處這名少女30年有期徒刑，讓該國輿論鼎沸，國外也開始關注此事。

▲▼2017年12月13日，薩爾瓦多婦女在首都聖薩爾瓦多法院外抗議，要求釋放那些因為墮胎或疑似墮胎而坐牢的婦女。（圖／達志影像／美聯社）

▲2017年12月13日，薩爾瓦多婦女在首都聖薩爾瓦多法院外抗議，要求釋放那些因為墮胎或疑似墮胎而坐牢的婦女。（圖／達志影像／美聯社）

終於在本月15日，薩爾瓦多最高法院推翻了原判決，釋放坐牢將近3年的赫南德斯。當她踏出監牢的那刻，婦女權利運動人士張開雙臂迎接，熱情高喊「妳不孤單！」

自1998年薩爾瓦多便立法規定，所有情況下的墮胎行為都是違法的，就算孕婦面臨嚴重建康風險、是遭性侵而懷孕也不准墮胎，必須不計一切代價就是要生下孩子，如果醫生發現了孕婦有墮胎的想法也需立即告知政府，否則醫生也會吃上牢飯。

薩爾多的治安一向不好，婦女遭黑幫性侵的事件層出不窮，此外，許多貧困的婦女患有婦科疾病，導致胎死腹中或流產，但嚴禁墮胎的法令卻讓她們因薄弱的證據而被定罪。女權團體近年不斷呼籲當局應放寬墮胎禁令，雖然議會在前年已提出放寬限制的法案，但至目前為止仍毫無進展，甚至國際特赦組織都稱「薩爾瓦多是對女性最危險的國家之一」

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關鍵字：薩爾瓦多,天主教,墮胎,性侵,中南美洲

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