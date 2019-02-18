川普526訪日！新天皇即位後第一位國賓　罕見2月內赴日2次

▲日本首相安倍晉三與美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）



記者王佩翊／綜合外電報導

日本政府內部消息人士透露，美國總統川普即將於5月26日至28日期間，以「國賓」身分出訪日本，預計將成為新天皇繼位後接見的第一位外國領導人。德仁皇太子將於5月1日正式即位，日媒分析，日本政府選定川普作為新天皇接見的第一位國賓，就是為了向外界展現美日同盟的堅韌關係。

事實上，早在2018年底就有日媒引述日美外交消息人士的言論指，皇太子德仁即位後，川普將作為第一位外賓與德仁會面，而雙方有意將時間拉前至2019大阪G20高峰會之前，當時就已經傳出，訪日時間會定在5月26日到28日，時間為三天兩夜。隨著川普訪日，雙方也將安排日美高峰會談

由於日本政府於6月下旬在大阪市舉行G20高峰會，因此川普將會在2個月內連續2次訪日，算是十分罕見的狀況。據當局表示，川普與日本首相安倍晉三2018年11月在阿根廷進行高峰會，當時對於與新天皇會面一事，川普曾經表示，「我感到非常榮幸！」

明仁天皇即將在2019年4月30日退位，皇太子德仁則將在隔日的5月1日正式即位。另一方面，由於此次天皇退位並非天皇駕崩，而是事前已經確定日期的生前退位，因此為了減輕國民生活的困擾，日本政府有意提前公布新天皇年號，並於新天皇即位同時，也就是5月1日凌晨0時改元，降低國民的混亂。