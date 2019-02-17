委國缺糧200萬人民出逃！英富豪布蘭森發豪語：辦演唱會募30億

▲南美洲國家委內瑞拉深陷政治、經濟及人道主義的多重危機。（圖／路透）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

南美洲國家委內瑞拉（Venezuela）坐擁龐大石油，卻總是陷入糧食危機，不僅去年5月總統大選出現不投票就沒糧食，控制選民的事發生，甚至到了6月已有約230萬人逃初委國。英國維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）也看不下去，日前宣布將為委內瑞拉籌辦音樂會募款，而美軍也載著人道物資於16日飛抵哥倫比亞邊界。

據《ABC NEWS》報導，委內瑞拉的糧食危機並非單一原因造成，從2017年初被爆出總統馬杜洛（Nicolas Maduro）求助軍方處理糧食配送，沒料到軍方介入後，非但沒改善糧荒問題，反而趁火打劫、中飽私囊；委國的糧食幾乎全靠進口，因近年油價重挫，連帶委幣大幅貶值，加上公權力不彰貪污舞弊猖獗，糧價因而高居不下，甚至到軍方接管後，民眾仍得用高於市價好幾倍的價格才買的到糧食，軍方坐享暴利，一般人民只能叫苦連天。

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／路透）

國內爆發嚴重經濟危機，民不聊生、食物及藥品短缺以至逾200萬人民逃往鄰國，在這樣的情況下馬杜洛之所以還能連任，是因為選舉委員會禁止全國最大在野政黨參選，也禁止幾位關鍵政治人物參加；對反政府抗議活動的野蠻鎮壓、逮捕活躍人士及領袖，都進一步削弱了反對勢力。

英國富豪布蘭森本周透過影片宣布，收到了委國反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）的邀請，將在22日於哥倫比亞邊界舉辦慈善演唱會進行募款，目標是兩個月內募款到1億美元（約31億台幣）。

▼英國維珍集團創辦人布蘭森公布將為委內瑞拉籌辦音樂會募款。（圖／達志影像／美聯社）

布蘭森表示，「世界再也不能對這種令人無法忍受的局面袖手旁觀，雖然我對音樂方面不甚了解，但我記得1985年的「拯救生命」（Live Aid）慈善演唱會，當年這場傳奇演唱會由愛爾蘭歌手鮑勃格爾多夫（Bob Geldof）籌辦，在賓州和倫敦同時不間斷演出16小時，吸引皇后樂團、瑪丹娜、U2樂團等藝界大咖共襄盛舉，最後為東非饑荒募得逾1.25億美元（約38.8億台幣）。」

▼1985年的慈善演唱會。（圖／達志影像／美聯社）

馬杜洛不讓人道救援進去委國，「我們必須打破僵局，否則許多委內瑞拉的人民一直都處在飢餓和死亡的邊緣。」布蘭森說。另外，美國國際開發總署署長葛林（Mark Green）在哥倫比亞庫庫塔（Cucuta）也在記者會上表示，在瓜伊多請求協助下，目前救援物資已堆放在邁阿密，下周初將送抵靠近委國的古拉索（Curacao）島，「更多物資將在未來數小時或數日內送抵哥倫比亞。」

▼美國軍機已將委內瑞拉人道救援物資16日送抵哥倫比亞邊界，更多物資將陸續送達。（圖／達志影像／美聯社）