蔡英文跟韓國瑜口水戰　鍾小平：這種總統對國家是場巨大災難





▲鍾小平認為，蔡英文這樣子的總統，對國家是一個災難。（圖／翻攝自鍾小平臉書粉絲專頁）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前替農漁民發聲，隨後總統蔡英文則在臉書上說「好成績不是靠口號」，引來外界質疑是否暗酸韓國瑜。針對蔡英文近日與韓國瑜之間的唇槍舌戰，台北市議員鍾小平17日在臉書上表示，好的領導者應該要時刻用心改進施政，蔡英文只關心自己是否能連任，「對國家來說是一場巨大的災難！」

去年台灣農產品外銷出口達到54.7億美元，創20年新高、水果外銷金額1億3千萬美元也創紀錄、我國農產品出口到大陸22.7億美元也刷新紀錄，成長達到23.2％，今年度的目標則是出口要破60億美元。行政院長蘇貞昌14日以「農產品外銷創20年來新高」來慶祝情人節，結果被韓國瑜質疑，那為什麼很多農漁民說賺不到錢？

隨後，蔡英文在臉書上發表文章稱，賣到中國的農產品，比前一年大幅成長，來到12.6億美元，而且不只中國，對日本、香港、新南向國家、甚至中東地區的外銷，也紛紛獲得好成績，可見台灣農產品的好，國際都知道，「好成績不是靠口號，而是來自政府和民間一起打拚」。由於韓國瑜曾說過「貨出的去，人進的來」，讓外界認為蔡英文的「好成績不是靠口號」是在暗酸韓國瑜。

針對蔡英文與韓國瑜之間的唇槍舌戰，鍾小平17日中午發表一支影片稱，蔡英文100分在拼政治，0分在拼經濟，直球對決跟大陸國家主席習近平對幹，置國家安全於不顧，然後只為了自己總統連任，這是標準政客的行為。

鍾小平說，再看看韓國瑜，他已經超越黨派，100分經濟0分政治，然後15萬票懸殊的比例打敗陳其邁，傳統20年的綠營（縣市）重新插上了藍色的旗幟。只是現在韓國瑜成了大家選總統的假想敵，沒想到蔡英文也動用國家機器，包括國家發言人、陸委會，甚至自己都上戰場，然後跟韓國瑜產生了唇槍舌戰，來攻擊韓國瑜。

最後，鍾小平稱，蔡英文是不是把韓國瑜當成總統對手，這點他不知道，但總之這樣子的總統，「對國家是一個災難」。