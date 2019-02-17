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「10億紅包」落高雄助弱勢　台中神秘企業家讓韓國瑜感動

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▲韓國瑜表示高雄獲得一筆超過十億的善心捐款 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜表示高雄獲得一筆超過十億的善心捐款 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜在參加社福團體活動致詞時講了一個感動人的故事，就是高雄市即將獲得上億善心捐款，而這一筆大額捐款是來自台中的一名有肌肉萎縮情況的企業家，不過具體的捐款內容以及這名企業家的身份，韓國瑜表示「暫不公開」。

韓國瑜表示，有一名雲林人，現在住在台中，在看了自己去育幼院住一晚關懷小朋友後就立刻捐款了，而且這一筆捐款數字非常龐大，當時韓國瑜還跟這名善心人士通上電話，問對方「很抱歉，你現在住在台中，為什麼要來捐高雄」，對方回應，「沒有理由、沒有原因，只是被你們感動。」

韓國瑜表示非常感動，這名善心人士本身因為臀部肌肉都已經萎縮，所以曾經有厭世的念頭，後來有了宗教信仰，慢慢才恢復自信，了解自己要行善，所以就一直不停的捐，韓國瑜也透露在跟這名善心人士通過電話以後，也請妻子李佳芬前往台中拜訪，說聲謝謝。

▲韓國瑜表示高雄獲得一筆超過十億的善心捐款 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜表示高雄獲得一筆超過十億的善心捐款 。（圖／記者吳奕靖攝）

這名善心人士因為自己臀部肌肉萎縮的情況，所以現在都替小朋友設計課桌椅，未來高雄若是有小朋友有類似萎縮情況，他也會捐助課桌椅給需要的小朋友，除此之外，還贈送了空氣濾清器、消防車給高雄，還給了韓國瑜一大筆錢來鼓勵青年創業，韓國瑜說：「他準備了一大筆錢，大概有十幾億以上」，這個數字透露出來，當場讓社服團體成員都驚呼了一聲。

事後記者追問這名善心人士的身份，韓國瑜一口回應：「不講！」，但是未來具體捐助的數字、品項等確定後會再公布，至於他的背景，韓國瑜僅表示是一名企業家。

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關鍵字：韓國瑜,企業家,台中,捐款,上億,公益事業

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