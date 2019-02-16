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「對台鬥爭一線」戰備曝光　第86旅炮彈消耗成長近4倍

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解放軍陸軍第73集團某防空旅日前組織基層指揮員進行集訓，副參謀長倪志軍全程監督、全程評，官方同時釋出照片出現台灣雷達站及軍用機場。（圖／翻攝自微信公眾號「東部戰區」）

▲解放軍陸軍第73集團曾在一場集訓中秀出台灣雷達站及軍用機場。（圖／翻攝自微信公眾號「東部戰區」）

軍武中心／綜合報導

呼應中共中央軍委主席習近平在今年年初高喊的「做好軍事戰鬥準備」口號，被視為對台作戰一線的部隊近日透露演訓情況，其中炮彈及導彈消耗量呈現翻倍，展現備戰強度大增。另一方面，殲-20也傳出已進駐安徽蕪湖空軍基地，未來勢必威脅台海安全。

《解放軍報》11日以「追尋東部戰區陸軍某旅20份黨委議戰議訓會議紀要背後的故事」為題，透露全旅2018年摩托小時（指坦克發動機運轉總時間）消耗是2017年的2.1倍；2018年槍彈、炮彈、導彈消耗分別是2017年的2.4倍、3.9倍、2.7倍

報導強調，摩托小時消耗、彈藥消耗是衡量裝甲機械化部隊實戰化訓練的兩項硬指標。東部戰區陸軍領導說，這兩項指標成倍遞增，說明旅黨委議戰議訓精神正在訓練場上落地生根，部隊實戰化訓練質量正迅速提升。

《多維新聞》分析，軍報所提及的東部戰區陸軍某旅，應為新調整組建的陸軍第73集團軍下轄的重型合成第86旅，其前身為第31集團軍第86師，駐地靠海的福州市連江縣。值得注意的是，第86旅被稱為「對台鬥爭一線的著名單位」，裝備96A主戰坦克、04式步兵戰車、紅旗-7B和紅旗-17防空導彈，具備較強的獨立作戰能力。

▼解放軍96A型坦克。（圖／翻攝自新華網）

96A型坦克。（圖／翻攝自新華網）

除了陸軍以外，空軍裝備也在農曆新年前夕傳出重大部署，解放軍首款隱身戰機殲-20疑似已進駐安徽蕪湖空軍基地，將可對台灣以北、濟州島以南，包含沖繩在內的廣大海域進行巡邏。同時，《央視》也配合宣傳駐守蕪湖基地的南部戰區空軍航空兵所屬旅旅長郝井文，外界猜測郝井文旅將是第一個裝備殲-20的戰鬥部隊

據了解，蕪湖基地是殲-20列裝的第三個空軍基地，前兩個分別為甘肅的鼎新基地和河北滄州基地，主要承擔殲-20生成作戰能力的任務。陸媒聲稱，隨著殲-20第一旅的誕生，未來將承擔中國東海和南海地區的戰備值班任務，而該機在進行空中加油後，其航程將達到1萬1000公里以上，為巡邏東海南海提供最有效的支撐。

▼大陸軍迷拍攝到殲-20進駐安徽蕪湖空軍基地。（圖／翻攝自大陸網站）

▲▼大陸軍迷拍攝到殲-20進駐安徽蕪湖空軍基地。（圖／翻攝自大陸網站）

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