蛟龍號預計7月重返馬里亞納海溝　展開近40天的適配式海試

▲大陸自主研製的載人潛水器「蛟龍號」。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

「蛟龍號」載人潛水器的母船「深海一號」預計7月執行科學應用與性能優化研究任務，將與技術升級後的蛟龍號在北太平洋西方海床的馬里亞納海溝（Mariana Trench）開展大約40天的適配式海試，預計下潛深度7000公尺、共計10個左右潛次。蛟龍號海試結束後將進入業務化運行階段，屆時將在該處海域執行中國大洋56航次任務。

蛟龍號從完成研發至今超過10年，部分設備性能呈現退化，再者經歷多次下潛，部分安裝設備也有不同程度的損傷，儘管個別部件和設備多次修復，總體性能難免受到一定影響。官方根據《蛟龍號載人潛水器全壽命維護保障技術方案》，要求該潛水器每隔10年必須進行大修，以維持其先進的作業能力。

▼深海一號。（圖／翻攝自中新社）

自然資源部國家深海基地管理中心副總工程師丁忠軍透露，蛟龍號的大修主要包括全系統勘驗與拆檢、設備檢驗、損毀修復、全系統複裝、陸上聯調、水池試驗等項目，技術升級主要包括框架結構優化、控制系統升級、測深側掃聲呐升級等內容。

丁忠軍表示，經過為期一年的大修與技術升級，蛟龍號已完成總裝及陸上聯調，技術狀態具備轉段條件，即將進入水池試驗階段，將全面驗證技術狀態，「這是海試前的最後一環。」他還提到，蛟龍號已具備一些新的功能，例如機械手臂有效作業半徑提高約30公分，作業範圍擴大而且取樣能力增強；升級後的控制系統精度也有提高，目標搜集效率更是大幅提升，測深側掃勘查精度也有優化。