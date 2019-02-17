日拉麵店員遭特工強綁至平壤　北韓：他早結婚生子「沒想回國」

▲ 北韓領導人金正恩及日本首相安倍晉三。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

日本神戶一間拉麵店店員在40多年前離奇失蹤，後被政府認定為北韓綁架受害者。日前有消息傳出，平壤當局自2014年起，多次在與日方的接觸中告知，失蹤時28歲的男子田中實已經在平壤結婚生子，沒有意願回國。

《共同社》15日報導，在神戶市擔任拉麵店店員的田中1978年由成田機場前往奧地利維也納，出境後便消失蹤影。調查指出，田中是被真實身分為北韓特工的拉麵店老闆經維也納帶回北韓，2005年被政府追加認定為綁架受害者。

曾與田中在同一家拉麵店工作的男子金田龍光在1979年收到寄件人為「田中」的信函，其中寫道，「奧地利是好地方。也有工作，所以要不要來？」當時26歲的金田隨後向親友宣稱，要前往東京和田中碰頭，此後便無消無息。由於當局沒有查到金田的出境紀錄，他並未被認定為綁架受害者；但政府曾表示，「不能排除遭綁架可能性」。

北韓過去一直宣稱，無法確認2人是否入境，直到2014年5月與日本簽訂《斯德哥爾摩協議》、決定針對北韓綁架日人事件展開全面調查以前才坦承，田中與金田曾入境北韓。儘管日方不斷要求放人，平壤當局多次表示，他們在北韓都有妻兒，沒有回國的意願。