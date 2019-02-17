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惡劣老翁開車遛狗！可憐柴柴「遭牽繩勒頸」跑到虛脫

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國際中心／編譯

日本一名老翁日前想帶著飼養的柴犬出門散步，沒想到竟一邊「開著車」，一邊拉著牽繩，將柴犬拖在汽車後面，只見可憐的狗狗累的根本跟不上車子的速度，身體幾乎橫側的「半拖半走」，整個惡劣過程都被好心民眾拍下，並走上前與該名老翁理論。該則推文上傳至今已經吸引3.4萬人轉推，並引起許多網友撻伐。

網友Keita666 16日在推特上上傳該影片並寫道，「跟朋友一起在鄉間小路散步的時候，竟然看到有人在開車遛狗，而汽車的排氣管甚至就直接對著狗狗的臉，我們兩個也上前請對方不要再作出這樣的行為。以後如果有看到這位先生再度作出相同行為，請一定要報警。」原PO也表示，「我能夠理解對老年人而言，遛狗是一件很辛苦的事，但還是請各位長者能對家裡的寵物多用點心。」

▲▼惡飼主「開車遛狗」！可憐柴柴遭牽繩勒頸跑到虛脫。（圖／翻攝自@popularkt）

▲可憐柴犬跑到累癱，幾乎快虛脫。（圖／翻攝自@popularkt）

只見影片中的老翁將車開上人行道，一手握著方向盤，一手拉著狗狗的牽繩，被拖行的狗狗則是十分痛苦的拖著步伐往前奔跑。據了解，影片中的車牌為岡山發行，因此研判有可能是岡山縣所發生的事情。

對此，有許多網友紛紛表示，「是失智嗎？」、「這個人不但虐待動物，還違反道路交通法，應該要報警的」、「如果真的是失智症的話，在討論他開車拖著狗這件事以前，光是開車出門就很可怕了，他的家人應該要負責制止」等。

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關鍵字：動物虐待,日韓要聞

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