惡劣老翁開車遛狗！可憐柴柴「遭牽繩勒頸」跑到虛脫

友達と田舎道を走ってたらワンちゃんを車で散歩させてる、排気ガスがワンちゃんに当たってるし歩道を車で走っている方がいたので2人で注意させていただきました。

繰り返しているのを見かけた場合注意して、警察に連絡して下さい。



お年寄りで散歩がキツイのはわかるけどもう少し工夫してあげて欲しい pic.twitter.com/rRCvwYvkWq — Keita666＠Howl of underdogs (@popularkt) 2019年2月16日

國際中心／編譯

日本一名老翁日前想帶著飼養的柴犬出門散步，沒想到竟一邊「開著車」，一邊拉著牽繩，將柴犬拖在汽車後面，只見可憐的狗狗累的根本跟不上車子的速度，身體幾乎橫側的「半拖半走」，整個惡劣過程都被好心民眾拍下，並走上前與該名老翁理論。該則推文上傳至今已經吸引3.4萬人轉推，並引起許多網友撻伐。

網友Keita666 16日在推特上上傳該影片並寫道，「跟朋友一起在鄉間小路散步的時候，竟然看到有人在開車遛狗，而汽車的排氣管甚至就直接對著狗狗的臉，我們兩個也上前請對方不要再作出這樣的行為。以後如果有看到這位先生再度作出相同行為，請一定要報警。」原PO也表示，「我能夠理解對老年人而言，遛狗是一件很辛苦的事，但還是請各位長者能對家裡的寵物多用點心。」

▲可憐柴犬跑到累癱，幾乎快虛脫。（圖／翻攝自@popularkt）



只見影片中的老翁將車開上人行道，一手握著方向盤，一手拉著狗狗的牽繩，被拖行的狗狗則是十分痛苦的拖著步伐往前奔跑。據了解，影片中的車牌為岡山發行，因此研判有可能是岡山縣所發生的事情。

對此，有許多網友紛紛表示，「是失智嗎？」、「這個人不但虐待動物，還違反道路交通法，應該要報警的」、「如果真的是失智症的話，在討論他開車拖著狗這件事以前，光是開車出門就很可怕了，他的家人應該要負責制止」等。