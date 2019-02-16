14年前裸殺正牌女友棄屍彰化大排　「香腸王」判刑14年

▲爆頭女友塞冰箱害縫100針！一中「香腸王」扯出驚悚案外案（圖／東森新聞）

地方中心／綜合報導

台中一中商圈人氣美食攤「香腸王」沈聯旺， 4年前又因不滿印尼籍的謝姓女友提分手，不但持棍痛毆對方，還將人塞進冰箱，嗆聲「反正殺一個也是殺，殺兩個也是殺」，被判8年5個月。差點沒命的謝女氣得攤牌，向檢警指控沈為了討好自己，竟涉嫌將另名裸身、昏迷的中國籍同居女友丟進彰化大排水溝淹死。而沈涉及驚悚的排水溝殺人案，台中地院則是依殺人罪，再判他有期徒刑14年，可上訴。

沈聯旺習慣腳踏多條船，與謝女同居後育有一子，但謝女不堪沈長期暴力相向，在104年9月5日提分手，未料她當天回去沈的住處收拾東西時，竟被對方持棍棒打得頭破血流，還被塞進營業用的大冰箱；當時她驚恐地想踹開冰箱，但沈聞聲察覺後，竟折返二度痛毆謝女，直到左鄰右舍聽到求救聲，才報警將人救出。

但沈聯旺面對媒體訪問時，竟大言不慚地反嗆：「她自己跑進躲冰箱還怎麼樣，怎麼說人家把她關冰箱，亂講」，讓謝女氣得攤牌，向檢警指控12年前沈為了討好自己，竟涉嫌將羅女丟進大排水溝淹死。

台中地檢署偵結後認為，沈當年為解決三角糾葛，先是以安眠藥迷昏羅女，將人放置到車後座，還邀謝女到場，看他將羅女活活丟下排水溝溺斃致死。事後，羅女遺體在94年8月25被發現，但因身分不詳，一直以「無名女裸屍」處理，直到檢方105年開棺驗屍，才證實該無名女屍是羅女。

由於謝女作證表示自己目睹沈男殺害羅女，當時因自己害怕、也不敢多問。台中地院法官認為印尼籍的謝女不曾在彰化縣居住過，竟能精確說出羅女的落水地點，顯然親身經歷過，依殺人罪判處沈男有期徒刑14年，可上訴。



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