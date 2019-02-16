台東元宵節觀光民俗藝陣會師　饒慶鈴歡迎全國鄉親台東鬧元宵

▲台東元宵節觀光系列活動在南京路展開。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東元宵節慶觀光系列活動「民俗藝陣會師在台東」，16日傍晚在台東市南京路廣場辦理，包括有玄武堂炸寒單等10個團隊的演出，以及煙火秀，吸引上千民眾湧入觀賞，每個藝陣或是表演團隊都使出混身解數，展現各自的特色，台東縣長饒慶鈴表示，歡迎全國鄉親到台東「瘋元宵、炸寒單」。

今天的「2019金豬報喜 元宵民俗藝陣會師在台東」活動，由台東縣政府、台東市公所、台東縣青年守護家園公益協會、共同舉辦，下午5點起展開，包括饒慶鈴、議長吳秀華、台東市長張國洲、活動總召集人台東縣議會副議長林琮翰等多位貴賓參與，共邀請10個藝陣、民俗表演團隊進行展演，



饒慶鈴表示，今年特別的地方是將台東傳統的藝陣團還有民俗技藝，透過公開表演的方式，呈現在大家眼前，希望擺脫過往的刻板印象，將它提升至藝術文化層次，呈現陣頭真實的宗教意涵，讓社會大眾能更認識瞭解陣頭及傳統技藝文化，期許這次的活動能帶給大家有不同的感受。

饒慶鈴強調，元宵節這幾天台東會非常熱鬧，在交通及環境方面可能有些許不同，希望大家要遵守相關的規定制約，也歡迎到台東瘋元宵、觀賞炸寒單。誠摯歡迎各地的朋友們前來體驗台東獨有的民俗文化，歡渡別具特色的元宵佳節。

▲台東元宵節觀光系列活動在南京路展開。（圖／記者楊均典翻攝）

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