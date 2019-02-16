影／差51歲跨國爺孫戀苗栗完婚　百人獻花新郎說「緊張想吐」

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗24歲青年趙守泉與75歲英國老爹Andy，幾年前他到英國旅遊時，邂逅了年長他51歲的英國老爹Andy，兩人相戀了2年多，16日下午3時在苗栗鐵道博物館舉行婚宴，現場吸引約500人排隊獻花祝福。媒體記者問「誰是新郎誰是新娘？」趙守泉說，「二個都是新郎」、「我緊張到想吐」。

▲ 差51歲英國台灣跨國戀苗栗完婚，百人獻花新郎說「緊張到想吐」。（圖／記者黃孟珍翻攝）

兩人相遇於2016年的冬天，當時到英國旅遊的趙守泉被朋友放鴿子，幸好朋友的朋友Andy前來接待他，在這段旅程密切的相處之下，2人逐漸發現喜歡上了彼此，那年8月Andy到台灣旅行時，趙守泉鼓起勇氣表白，2人正式開始交往，隔年的寒假Andy向趙永泉求婚，希望兩人能互許終身。

▲ 跨國戀兩人相戀了2年多。（圖／趙守泉授權提供）

趙守泉和Andy順利得到家人的支持，但英國雖然承認同性婚姻，對於國民嫁娶外籍配偶的規定卻相當嚴格，必須要提供一定的財力證明，門檻頗高，2人只好先在台灣舉辦婚宴證明彼此是真心相愛，希望能順利取得英國政府認可，完成登記結婚。

16日下午3時，2人先到苗栗火車站前廣場，接受親友獻花祝福，媒體記者問「誰是新郎誰是新娘？」趙守泉說，「二個都是新郎」，現場來自全國各地500名親友排上前獻花，緊接著到附近的苗栗鐵道博物館舉行婚禮，甜蜜又幸福的互動讓人非常感動。

趙守泉和Andy在下午約3時許，十指緊扣邁入鐵道文物展示館的婚禮會場，受到將近500人民眾力挺，熱情鼓掌歡迎，2人臉上顯得緊張又興奮，趙守泉說：「很開心有這麼多人來祝福我們，讓我緊張到差點想吐。」

【新人小檔案】

趙守泉 24歲

台灣苗栗縣人

就讀台北科技大學應用英文系4年級

目前已申請到英國蘭卡斯特大學語言學研究所

苗栗建台中學2015年統測榜首

安迪 Andy 75歲

Andrew Goodier

英國人現居於萊斯特城 Leicester

學歷：大學攻讀機械工程

經歷：機械工程師退休

▲ 差51歲英國台灣跨國戀苗栗完婚，現場吸引約500人排隊獻花祝福。（圖／記者黃孟珍翻攝）