勒斃私娼寮女老闆男報警自首　南檢聲請羈押獲准

▲檢察官莊士嶔，偵辦陳姓男子殺人案，經訊問後，認被告涉犯重罪，且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押，台南地院召開羈押庭，經審理後於13日晚上裁准羈押。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市東豐路一處私娼寮發生54歲陳姓男子，因爭吵動手勒斃45歲鐘姓女友，並持小刀自殘後報警自首，台南市警五分局據報將陳嫌逮捕，檢方12日晚上完成相驗，死者頸部有不明顯勒痕，陳嫌拒夜間偵訊，檢察官莊士嶔13日訊問後，認陳嫌涉犯重罪，且有逃亡、串證之虞向法院聲請羈押，台南地院晚上裁定收押。

2月12日下午2時57分許，台南市警五分局接獲報案，指該處發生命案，結果警方一到現場發現是陳男勒死鐘女，陳嫌向警方坦承犯案。據警方調查，54歲的陳嫌與死者鐘女是男女朋友，交往後由於死者疑似有精神疾病，2人常常為了金錢與感情上起糾紛， 2月12日上午10時許，陳嫌前往台南市北區東豐路被害人處談判，2人一見面發生爭吵，陳嫌即動手將被害人勒死。

陳嫌向警方自稱以小刀自殘手部，並於下午2時57分撥打110向警方自首殺人，台南市警五分局實踐派出所及偵查隊員警據報火速趕往現場查處，當時陳嫌與死者均留在案發現場，陳嫌向警方坦承殺人，警方立即將人逮捕，並派員封鎖現場進行蒐證，目前警方將陳嫌與死者家屬帶回分局問訊，了解案發原因，並報請檢察官相驗及釐清相關案情。

檢察官於12日晚上7時30分在台南殯儀館進行初步相驗，到晚上近9時已完成初步相驗，死者頸部有不明顯勒痕，將擇日解剖，另因被告陳嫌拒絕夜間訊問，相關偵查及強制處分將延至13日上午進行。

檢察官莊士嶔，13日偵辦陳姓男子殺人案，經訊問後，認被告涉犯重罪，且有逃亡、串證之虞，於13日中午向法院聲請羈押，台南地院召開羈押庭，經審理後於13日晚上6時30分左右裁准羈押。