藝人黑面兒子「台灣之光」　林俊毅國際發明展奪三銀「亮國旗」

▲藝人黑面兒子林俊毅（圖中）在頒獎台上亮出國旗 。（圖／藝人黑面提供）

記者吳奕靖／高雄報導

綜藝圈資深演藝人員藝名黑面的林郁順，真的是虎父無犬子，他的大兒子林俊毅不僅在教育界相當出名，這一次還前往泰國參加發明展，一局囊括了三面銀牌跟一面特別獎，並且接受駐泰大使童振源的接見，給予高度肯定。

獲得兩屆師鐸獎教師的林俊毅，曾經獲頒高雄市優良教師之後，就創立思勤科技有限公司，全心投入研發出「學生邏輯力檢測系統」及「遊戲培訓邏輯能力系統」開發，開發特殊的遊戲系統搭配眼動儀裝置能夠測出學生學習的盲點，並在後續給予專業的學習潛力分析，讓學生了解適合自己的學習方式，各領域專家共同推薦並擔任學習顧問。這一次就是拿著相關產品前往泰國參加國際發明展，榮獲三面「銀牌」及一面「加拿大評審特別獎」。

▲藝人黑面兒子林俊毅（左三）在國際發命展奪下三銀好成績 。（圖／藝人黑面提供）

這次獲獎也讓駐泰童振源大使也給予肯定，認為相關發明有助於學生學習，也期待能在新南向政策上與泰國教育產業及學校交流，將台灣教育產品也帶到泰國發展。林俊毅表示：「期盼政府能重視教育相關產業，讓台灣的學生能夠得到更多更好的教育資源，也讓我們的教育產品走出台灣，迎向國際。」