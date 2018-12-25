造價51億澳寶大樓平安夜發出斷裂巨響　51戶處「危險」狀態

▲澳洲雪梨澳寶大樓於平安夜發生斷裂巨響。（圖／取自澳寶大樓opal tower官方網站）

國際中心／綜合報導

澳州雪梨33層樓高的「澳寶大樓（Opal Tower）」於平安夜當天發生樓層斷裂事件，約有3000名大樓住戶及附近住宅居民遭緊急疏散。澳寶大樓造價約台幣51.2億元，位在雪梨的奧林匹克公園，在平安夜當天發出「喀喀」的巨響，進一步檢查後，發現大樓內約有51戶是處於「不安全」的狀態。

綜合外媒報導，多戶澳寶大樓的居民於平安夜時發現家門有打不開的情況，不久後就聽到巨大聲響從10樓傳出，疑似樓層斷裂的聲音。經民眾報案後，警方緊急撤離大樓住戶及大樓方圓1公里的居民約3000人。

經專業人員檢測後，發現大樓的10樓內部支撐牆出現1至2公釐寬的裂縫。報導指出，大樓共有392戶，其中有51戶被認為處於「危險」的狀態。目前部分住戶可以回家拿重要物品，但仍無法居住，因此被迫在疏散中心度過聖誕節。

▲澳寶大樓今年8月完工，過4個月後竟出現大樓斷裂。（圖／取自澳寶大樓opal tower官方網站）

帶著2名幼兒撤離的大樓住戶布莉姬（Lisa Bridgett）表示，「這不是我預想的聖誕節，孩子正處於對聖誕節抱持興奮的年紀，現在他們被迫錯過一切活動」。另一住戶的6歲孩子約書亞（Joshua）被迫離開住家，目前不知道何時才能回家住。他表示，「我覺得很害怕，因為我最喜歡的泰迪熊還在家裡」。

據澳寶大樓官方網站介紹，大樓於今年8月完工，造價約1.65億美元（約台幣51.2億元），地點位於2000年的雪梨奧運村原址，共有392戶住家，其中包括兒童看護中心、社區中心以及商業辦公事。雪梨當局表示，在這之前並沒有任何關於此棟建築裂開的情況，目前正在檢測與調查中。