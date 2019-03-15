新加坡海軍首艘德製潛艦「無敵號」下水　台灣覺得羨慕！

▲新加坡首艘德製潛艦「無敵號」（RSN Invincible）下水。（圖／取自蒂森克虜伯（ThyssenKrupp）海事系統公司，下同）



記者林彥臣／綜合報導

新加坡向德國蒂森克虜伯（ThyssenKrupp）海事系統公司採購的首艘218SG型柴電潛艦「無敵號」（RSN Invincible），日前已經在德國基爾（KIEL）下水。這也讓長期以來都很想取得德國潛艦的台灣看了十分羨慕。

根據《海軍技術》（Naval Technology）報導，無敵號在2月18日已經在德國完成下水儀式，蒂森克虜伯公司指出，先進的柴電潛艦是與新加坡合作潛艦計畫的重要里程碑，在2021年正式交付新加坡海軍之前，將會進行一連串的密集測試。這艘潛艦長度70公尺，是新加坡採購的4艘218SG型柴電潛艦當中的第一艘。

新加坡海軍目前的主力潛艦為射手級與挑戰者級已服役將近20年，未來將逐步汰換，後繼的218SG型柴電潛艦將提供更長的續航力、更強的火力與更大的武器攜帶能力。

就在無敵號下水之際，新加坡海軍也向媒體開放採訪潛艦官兵的訓練過程，根據《聯合早報》報導，射手級潛艇劍客號（RSS Swordsmen）艦長馮志安中校受訪時說，潛艇操作環境有別於其他艦艇，多了水中漂浮元素，運作與生活空間也非常狹窄，總面積只有一般三房式組屋大小，船員總數卻多達28人「潛艇內的走道只有約1米寬，比一般人家裡的洗臉盆還短，船員因此必須適用這種私人空間有限的環境。」

《聯合早報》報導指出，要成為一名潛艇軍官，必須先參加為期九個月左右的海軍見習軍官訓練，掌握海上求生、導航、槍砲、海員技能以及海上通信等能力，過後才有機會才有機會獲選加入潛艇中隊，另外接受約九個月的訓練以成為潛艇人員。

除了新加坡外，印尼、南韓等國也都是德系潛艦的客戶，部分潛艦為德國造船廠提供技術授權生產。而過去希臘與阿根廷發生財政危機時，也曾試圖轉售海軍的德國潛艦與相關設備給台灣。

根據前行政院長郝柏村的回憶錄中指出，當時阿根廷想賣潛艦與30枚魚雷給台灣，但是最後沒有成交。這筆軍售不成的主因是拿不到德國出口許可與最終使用者證明，因為這2艘潛艦重要零件來自德國，德國又不想得罪中國大陸，因此沒能將武器賣給台灣。2017年11月失事的「聖胡安號」潛艦，就是當時曾想出售台灣的潛艦。

香港媒體曾報導，2012年時希臘曾有意將這批潛艦、造船設備及技術一併售予台灣，並與台船展開接洽。不過，由於同樣得不到德國的出口許可，且當時馬英九政府尚未決定潛艦國造，因此最後又沒有下文。