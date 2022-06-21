音樂系學生自製「解放軍基地地圖」　超過1200處軍事設施全看光

▲音樂系學生溫約瑟自製「解放軍基地地圖」。（圖／翻攝自Google地圖／Joseph Wen）

記者林彥臣／綜合報導

東吳大學「音樂系」大四學生溫約瑟在Google地圖上，建立了一份「解放軍基地及設施」地圖，內容羅列解放軍各基地，超過1200處軍事設施，都在這份地圖上曝光，不僅引發許多網友的討論，他還因此受邀到華視「三國演議」節目，分享製作地圖的心得。

溫約瑟在自製地圖上的宗旨指出，本地圖旨在提供予軍事愛好者及民眾使用和瞭解中國軍事概況，並促進閱聽者對東亞區域安全、軍事、兩岸關心等問題之探討，歡迎大家取用。

溫約瑟解說，本地圖標示含，「解放軍海軍基地」、「解放軍空軍基地」、「解放軍戰略支援部隊重要基地」、「解放軍核心軍事及政府機關」、「解放軍軍事院校及教育單位」、「解放軍重要戰訓基地」、「解放軍陸軍基地」、「陸軍防空單位及後勤設施」。

溫約瑟日前在華視「三國演議」節目指出，中國有本軍事雜誌名叫「艦船知識」，2020年曾發布一份「台灣兵力部署概略圖」，以及電腦軟體模擬台海作戰打擊推演的影片，還特別標註「攻台必備」；且中國各軍事論壇也有網友透過公開的商業衛星地圖，詳細分析台灣各軍事設施部署情況。

溫約瑟說，自己作為台灣業餘軍事愛好者，當時萌生自己也來做一份解放軍地圖的想法，直到去年才付諸實踐，並於6月14日正式放到網路上，讓大家可以公開搜尋使用。

溫約瑟也透露，如何交叉比對基地所在位置真偽，主要是透過整理維基百科等公開資料，其中有一次較特別經驗，是對台第一線集團軍的軍部線索，來自於中國百度論壇網友留言，內容提及軍營旁有水庫；而整個廈門只有坂頭水庫旁有軍營，因此間接確認其軍部所在地。

除此之外，還可以透過國外、國軍的軍事院校論文作為線索。溫約瑟以確認火箭軍66基地666旅地點為例，來源是中國央視一張「官洩」照片，照片中建築物上方有兩條透明的採光罩，這與信陽基地的建築特徵相符合，再用Google地圖交叉比對後，確認666旅的確切地點。

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