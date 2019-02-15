▲2019桃園市全國客家日活動起跑。（圖／桃園市政府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

農曆正月20日是全國客家日，桃園市長鄭文燦15日指出，今年全國客家日為2月24日，市府客家事務局與大園等6區公所合作，即日起至3月31日期間辦理「2019桃園市全國客家日」系列活動，展現桃園客家活動的創新，歡迎各年齡層的市民朋友共襄盛舉，一同感受客家文化、愛上客家文化。



鄭文燦提到，桃園客家文化非常豐富多元，其中南桃園的6個行政區、北桃園的2個行政區，加上霄裡生活圈，皆是客家文化的重點區域，因此市府也辦理非常多元的活動。

▲▼2019桃園市全國客家日活動起跑，推出密室脫逃體驗互動遊戲。（圖／桃園市政府提供）

不同於上次利用客家文化園區辦理實境解謎活動，今年客家事務局在桃園市客家文化館規劃「密室脫逃體驗互動遊戲」，希望透過親子闖關的方式，讓下一代的孩子也能夠了解客家的諺語與智慧。此外，大園、中壢、平鎮、新屋、龍潭與觀音等6個區公所亦於2月16日及24日推出知識闖關、減碳綠市集、五色粄DIY等多元活動，希望參與的市民朋友年輕化，讓客家活動不只是少數人的活動，更是年輕一代學習的場域。



鄭文燦強調，客家不僅是復古懷舊，更是不斷創新，且與生活相結合。桃園的客家活動著重在生活化、趣味化，讓年輕的孩子可以親近客家文化，因此在規劃上著重參與體驗，可讓大家了解到，客家不僅是語言，更是生活點滴中可體會到的文化。