前公務員轉行做電話行銷　潛能被開發第一年收入破百萬

▲原本是公務員的曾玟瑄（右），轉換跑道改做電銷後，沒想到自己也能拚出百萬年薪；在年度表揚大會上，她開心的從東森集團總裁王令麟（左）手中接下年度風雲精英獎。（圖／記者李毓康攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

在一個超過800人的電話行銷團隊中，竟有高達33%年薪超過百萬元，遠高於全台灣勞動市場的8%。團隊中有許多人加入第一年就拚出自己的第一桶金，從公務員轉換跑道的曾玟瑄就是其中一位，做了這份工作後，她的最大心得是「不曉得自己原來這麼喜歡賣東西，覺得潛能被開發了！」

在從事電話行銷之前，曾玟瑄捧的是鐵飯碗，大三那年考取了普考一般行政，之後進入台灣銀行擔任行政人員，一待就是14、15年，僅管工作穩定，但領的是死薪水，尤其兩個小孩出生後，家中支出瞬間變大，入不敷出情況下，她心生轉職念頭，並開始在人力銀行網站猛丟履歷，證明這樣的想法不是說說而已，最後應徵上與前份工作環境截然不同的電話行銷。對於放棄好不容易考上的公職，她的回答是「不後悔，也不覺得可惜，一方面也是想做看看性質活潑的工作內容」。

▲曾玟瑄分享，在接觸電銷後，發現比想像中有趣，也是做了這份工作才知道自己原來很喜歡賣東西。

從公務員轉到電話行銷，而且還是一份三不時五就被掛電話的工作，曾玟瑄坦言所面臨的挑戰與壓力都很大，卻沒想過中途放棄，反倒是擔心沒有做好，其中在商品層面更是特別下功夫。

由於公司提供商品相當多元，她賣過的商品類型可說是琳瑯滿目，舉凡保健食品、珠寶、畫作、雕像、美容保養品等都有，為了提升自身專業度，她私下花了很多時間與心力做功課，例如拿到要銷售的保健食品時，就一定去了解基本研發、配方，就連競爭品項也要比較一番；對於不熟的收藏品領域，無論國內外藝術展覽，則是特地安排時間參觀多認識。

「第一次成交一對價值120萬元的花瓶時，心情很興奮，因為那是進公司時賣出最高的一筆訂單，在幫客戶下單、刷卡的當下，真的緊張到手會抖。」曾玟瑄說，相信公司的商品，並且實在的介紹、推薦給客戶，就是她的行銷技巧；而在進公司第一年就破百萬年薪，之後連續2年獲得年度TOP前10名，連她自己也忍不住說，「不敢相信自己能到這樣的程度，覺得好神奇。」

曾玟瑄提到，真正接觸電話行銷後，發現比想像中有趣，不見得要很會聊天，但要懂得傾聽、詢問、了解客戶的需求，此外，因為服務對象主要為東森購物會員，他們對於企業品牌有一定熟悉及信任度之外，在公司全力發展大數據的優勢下，讓團隊能夠精準掌握客戶消費資料，根據不同需求推薦合適商品，降低電話行銷的困難度，因此從一開始的努力嘗試，到現在越來越有心得，做了這份工作以後才知道原來自己是這麼喜歡賣東西。