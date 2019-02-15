　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

前公務員轉行做電話行銷　潛能被開發第一年收入破百萬

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼東森購物OB表揚誓師大會,總裁王令麟。（圖／記者李毓康攝）

▲原本是公務員的曾玟瑄（右），轉換跑道改做電銷後，沒想到自己也能拚出百萬年薪；在年度表揚大會上，她開心的從東森集團總裁王令麟（左）手中接下年度風雲精英獎。（圖／記者李毓康攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

在一個超過800人的電話行銷團隊中，竟有高達33%年薪超過百萬元，遠高於全台灣勞動市場的8%。團隊中有許多人加入第一年就拚出自己的第一桶金，從公務員轉換跑道的曾玟瑄就是其中一位，做了這份工作後，她的最大心得是「不曉得自己原來這麼喜歡賣東西，覺得潛能被開發了！」

在從事電話行銷之前，曾玟瑄捧的是鐵飯碗，大三那年考取了普考一般行政，之後進入台灣銀行擔任行政人員，一待就是14、15年，僅管工作穩定，但領的是死薪水，尤其兩個小孩出生後，家中支出瞬間變大，入不敷出情況下，她心生轉職念頭，並開始在人力銀行網站猛丟履歷，證明這樣的想法不是說說而已，最後應徵上與前份工作環境截然不同的電話行銷。對於放棄好不容易考上的公職，她的回答是「不後悔，也不覺得可惜，一方面也是想做看看性質活潑的工作內容」。

▲▼東森購物OB表揚誓師大會。（圖／記者李毓康攝）

▲曾玟瑄分享，在接觸電銷後，發現比想像中有趣，也是做了這份工作才知道自己原來很喜歡賣東西。

從公務員轉到電話行銷，而且還是一份三不時五就被掛電話的工作，曾玟瑄坦言所面臨的挑戰與壓力都很大，卻沒想過中途放棄，反倒是擔心沒有做好，其中在商品層面更是特別下功夫。

由於公司提供商品相當多元，她賣過的商品類型可說是琳瑯滿目，舉凡保健食品、珠寶、畫作、雕像、美容保養品等都有，為了提升自身專業度，她私下花了很多時間與心力做功課，例如拿到要銷售的保健食品時，就一定去了解基本研發、配方，就連競爭品項也要比較一番；對於不熟的收藏品領域，無論國內外藝術展覽，則是特地安排時間參觀多認識。

「第一次成交一對價值120萬元的花瓶時，心情很興奮，因為那是進公司時賣出最高的一筆訂單，在幫客戶下單、刷卡的當下，真的緊張到手會抖。」曾玟瑄說，相信公司的商品，並且實在的介紹、推薦給客戶，就是她的行銷技巧；而在進公司第一年就破百萬年薪，之後連續2年獲得年度TOP前10名，連她自己也忍不住說，「不敢相信自己能到這樣的程度，覺得好神奇。」

曾玟瑄提到，真正接觸電話行銷後，發現比想像中有趣，不見得要很會聊天，但要懂得傾聽、詢問、了解客戶的需求，此外，因為服務對象主要為東森購物會員，他們對於企業品牌有一定熟悉及信任度之外，在公司全力發展大數據的優勢下，讓團隊能夠精準掌握客戶消費資料，根據不同需求推薦合適商品，降低電話行銷的困難度，因此從一開始的努力嘗試，到現在越來越有心得，做了這份工作以後才知道原來自己是這麼喜歡賣東西。

ET快訊
屋主自縊留凶宅！24歲女房仲徒手解「奪命童軍繩」…3個月後走
快訊／空軍士兵江國慶冤死案　陳肇敏等5軍官賠5957萬確定
春節固定放9天！蘇貞昌：可評估「提早放年假」
首例！越南豬肉產品也驗出非洲豬瘟

關鍵字：東森購物,電話行銷,電銷

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

王令麟創造千人就業賺錢機會　激勵東森電銷800多人衝衝衝

從負債拚到年薪百萬　她花了4年當上電銷女王

支持盧秀燕力推無煙囪產業　王令麟：東森將在台中創3500個就業機會

東森購物公布1月營收　合併草莓網達19億元創歷史新高

東森購物目標2021年上市　年薪破百萬的客服人員達33％　今年徵才上看500名

東森購物找天王加持服務　王令麟：吸引更年輕會員

吳宗憲陪幸運會員喝下午茶兼叫賣　王令麟秒被圈成憲粉

換季撿便宜反而更貴！試算衣服的PPW秒懂特價不划算

韓國必吃美食！　北村「百年土種參雞湯」香濃又暖胃

前公務員轉行做電話行銷　潛能被開發第一年收入破百萬

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

「不要九二共識又不敢台獨」 韓怒嗆小英：妳到底要什麼

任容萱不捨超帥獸醫失控哭了　哽咽：我很害怕分離

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大嗆酸民：Bitch！

林俊傑終於唱回台北！ 「想讓大家見證一次我最好的狀態」

換季撿便宜反而更貴！試算衣服的PPW秒懂特價不划算

韓國必吃美食！　北村「百年土種參雞湯」香濃又暖胃

前公務員轉行做電話行銷　潛能被開發第一年收入破百萬

迪士尼粉絲注意！超搶手「維尼行李箱」紅黃經典配色萌炸

從負債拚到年薪百萬　她花了4年當上電銷女王

「萬能超商」再度神展開！小7攜手達美樂要賣現烤披薩了

王令麟創造千人就業賺錢機會　激勵東森電銷800多人衝衝衝

店員神解析！麥當勞優惠券使用全攻略　6大問題一次全解密

影／好市多「爆紅神級好物」搶翻！一箱80包可喝2個月　網激推：一次買5箱

東森購物公布1月營收　合併草莓網達19億元創歷史新高

首例！越南豬肉產品也驗出非洲豬瘟　今18點起自越南入境手提行李100%檢查

呆萌女看婦科！聯絡人填男友...關係欄曝「性福私生活」　網笑：還好沒寫3.5次

2/16歡慶世界穿山甲日！逛動物園搭貓纜玩燈謎　了解牠們小祕密

中職／獅隊完成評估　江奕昌接任一軍體能教練

換季撿便宜反而更貴！試算衣服的PPW秒懂特價不划算

這耳機真潮！　NBA攜手Beats推聯名款耳機

攝氏零下32度 蛋液成冰柱托住蛋殼 有如幽浮降落！

緣分締造奇蹟！　貼心柴聽懂約定「暖守罕病女孩2年」

TOYOTA油電車Prius小改款國道現蹤！預購開跑2／19正式上市

6個小撇步　讓你喝咖啡不牙黃

斯容公開20年前「原裝照」　 吳宗憲轉頭警告Sandy：妳動試試看

消費熱門新聞

好市多「爆紅省錢神物」網激推！

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

店員神解析！麥當勞優惠券全攻略

麥當勞優惠券來了　網傳授秘招

小7攜手達美樂要賣現烤披薩了！

王令麟激勵東森電銷800多人衝..

聞癌色變！全天然ㄟ穀物尚好

從負債拚到年薪百萬　她花4年當..

24萬顆彩色燈泡！15天免費看..

網狂熱議！全家首發噴汁草莓熱狗

情人節必看「2019台北光之饗..

六福村打卡熱點　打造甜蜜魔宮

4家小出版社聯手逆襲台北書展

小7季節限定日本草莓霜淇淋回歸

更多熱門

相關新聞

從負債拚到年薪百萬　她花4年當上電銷女王

從負債30萬到年薪百萬，黃安雪進入東森購物電話行銷團僅4年，不管成交金額大小，不放過名單上的每一通電話，慢慢累積出「電銷女王」的稱號。在新人時期，她一天至少打5小時，講到口乾舌燥，客人還不見得買單，現在卻是電話都還沒打出去，就有人來電詢問商品。

王令麟激勵東森電銷800多人衝衝衝

東森購物1月營收創歷史新高

保險電話行銷變嚴格　客戶一旦拒絕須馬上停止行銷

網路行銷致富　江兆君28歲就退休

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

月租漲100萬逼走頂呱呱　房東悔了

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆

熊熊PO勾手照　張立東「認了」！

台女結帳「往後退一步」洋男友滿臉問號

球球神秘男友曝光！32G奶緊抱猛親

侯昌明慟失智父解脫「我說不要救他」

館長天價簽約金額曝光！「多到能買透天厝」

小資女查帳戶　驚存款破8位數

24歲與75歲英國戀人　他們步禮堂了

Nina老公是《大學生》曾小新！

小模西門町Free Hug　上空全放送

李坤城愛了她6年！告白小41歲女友…網服了

阿嬤養5天！孫女體重狂飆1.2kg雙下巴萌爆

刮刮樂超狂玩法！「嗶」5000直接入袋

3年缺席鴻海開工　郭董親口說原因

更多

最夯影音

更多

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面