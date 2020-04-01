經濟部斥資億元補助零售業上架電商　東森購物力挺政府美意創雙贏

▲東森購物執行長楊俊元表示東森將整合集團資源全力配合政府助零售業銷售之政策。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

因應新冠肺炎疫情衝擊全台，實體商店損失總額近300億，經濟部商業司今(4/1)頒布「零售業上架電商服務方案補助計畫」，預計挹注一億元經費輔導1,000家零售業者數位轉型，東森購物執行長楊俊元特別親自出席說明會力挺，他表示東森購物將運用東森幣並整合集團資源，以超強行銷實力提出能創造平台與零售業者雙贏的配套方案，全面配合政府政策。

▲經濟部商業司為降低疫情衝擊，預計頒發一億元經費補助全台一千家實體業者數位轉型以度過難關。

經濟部商業司說明，此次新冠肺炎疫情影響甚鉅，全台零售業2~3月因疫情減少營業額損失上看300億，若未來疫情未能控制，衝擊影響層面可能更加擴大，因此特別頒布「零售業上架電商服務方案補助計畫」，目標提供最高10萬元振興協助一千家業者走向數位轉型的方式，讓實體業者趁這個機會可以把商品推廣到電商平台，只要是合法登記、有實體門市或攤位的本地零售業者，就能選擇與合適的電商平台合作，申請加入優惠補助方案。

此一補助計畫令東森購物執行長楊俊元大讚經濟部商業司真的很用心，在疫情發生後的極短時間內，就能以超高效率研擬出目標明確的具體方案令人信服，因此東森絕對全力配合政府美意，協助零售業者上架店商提升業績、創造雙贏，與全民一同努力度過這次疫情難關。

▲東森購物執行長楊俊元1日特別親自出席說明會力挺「零售業上架電商服務方案補助計畫」。

楊俊元指出，東森集團旗下營運資源豐碩，像是東森購物過去一年對外發放60多億東森幣，促進高回購率有成，同時擁有近900萬會員的雄厚大數據實力，若再結合分眾傳媒、ETtoday新聞雲等超強行銷宣傳力，勢必有利於零售業者提升品牌宣傳成效、創造優越銷售成績。過去東森集團也長期致力於公益服務，如愛的早餐、送愛到部落等不吝於幫助各種需要幫助的團體，近期也數度與全台縣市政府合作，不遺餘力協助台灣在地農漁民逆轉滯銷成熱銷，未來零售業者選擇與有經驗、有能力的東森購物合作絕對能發揮最大效益。

別人做生意 東森做公益

▲新冠肺炎疫情影響台灣農漁業外銷，東森購物董事長王令麟（左）率先響應農委會政策，並邀請農委會主委陳吉仲（中）、立法委員莊瑞雄（右）一起大力推廣農漁產品。（資料照／東森購物提供）

東森秉持「別人做生意、我們做公益」的精神，為了不讓優質農漁產品因新冠肺炎疫情影響而滯銷，早在2月份第一時間響應農委會助小農銷售鳳梨釋迦和漁產，透過電視購物與購物網等多通路，連續創下鳳梨釋迦熱銷逾3,500組及嚴選產銷履歷養殖午仔魚、龍虎斑，開賣兩小時內狂賣超過2,000組的輝煌成績，用實際行動火速力挺小農。3/27（五）也攜手屏東善導書院開賣「愛心希望鳳梨」，4/10（五）則是促銷台南關廟鳳梨，之後還將陸續針對池上黑纖米、枋山芒果、花蓮鳳林大西瓜與高雄大樹玉荷包等農特產品進行銷售，此外也與新北市政府合作推出「新北專區」，協助業者擴增線上販售通路，度過疫情帶來的衝擊。

▲半買半送！東購助農委會賣漁產 王令麟：別人做生意 我們做公益。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆)



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