　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

經濟部斥資億元補助零售業上架電商　東森購物力挺政府美意創雙贏

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼經濟部商業司邀電商業者協助零售業上架商品_東購楊俊元。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森購物執行長楊俊元表示東森將整合集團資源全力配合政府助零售業銷售之政策。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

因應新冠肺炎疫情衝擊全台，實體商店損失總額近300億，經濟部商業司今(4/1)頒布「零售業上架電商服務方案補助計畫」，預計挹注一億元經費輔導1,000家零售業者數位轉型，東森購物執行長楊俊元特別親自出席說明會力挺，他表示東森購物將運用東森幣並整合集團資源，以超強行銷實力提出能創造平台與零售業者雙贏的配套方案，全面配合政府政策

▲▼經濟部商業司邀電商業者協助零售業上架商品_東購楊俊元。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部商業司為降低疫情衝擊，預計頒發一億元經費補助全台一千家實體業者數位轉型以度過難關。

經濟部商業司說明，此次新冠肺炎疫情影響甚鉅，全台零售業2~3月因疫情減少營業額損失上看300億，若未來疫情未能控制，衝擊影響層面可能更加擴大，因此特別頒布「零售業上架電商服務方案補助計畫」，目標提供最高10萬元振興協助一千家業者走向數位轉型的方式，讓實體業者趁這個機會可以把商品推廣到電商平台，只要是合法登記、有實體門市或攤位的本地零售業者，就能選擇與合適的電商平台合作，申請加入優惠補助方案。

此一補助計畫令東森購物執行長楊俊元大讚經濟部商業司真的很用心，在疫情發生後的極短時間內，就能以超高效率研擬出目標明確的具體方案令人信服，因此東森絕對全力配合政府美意，協助零售業者上架店商提升業績、創造雙贏，與全民一同努力度過這次疫情難關。

▲▼經濟部商業司邀電商業者協助零售業上架商品_東購楊俊元。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森購物執行長楊俊元1日特別親自出席說明會力挺「零售業上架電商服務方案補助計畫」。

楊俊元指出，東森集團旗下營運資源豐碩，像是東森購物過去一年對外發放60多億東森幣，促進高回購率有成，同時擁有近900萬會員的雄厚大數據實力，若再結合分眾傳媒、ETtoday新聞雲等超強行銷宣傳力，勢必有利於零售業者提升品牌宣傳成效、創造優越銷售成績。過去東森集團也長期致力於公益服務，如愛的早餐、送愛到部落等不吝於幫助各種需要幫助的團體，近期也數度與全台縣市政府合作，不遺餘力協助台灣在地農漁民逆轉滯銷成熱銷，未來零售業者選擇與有經驗、有能力的東森購物合作絕對能發揮最大效益。

別人做生意 東森做公益

▲新冠肺炎疫情影響台灣農漁業外銷，東森購物董事長王令麟（左）率先響應農委會政策，並邀請農委會主委陳吉仲（中）、立法委員莊瑞雄（右）一起大力推廣農漁產品。（資料照／東森購物提供）

東森秉持「別人做生意、我們做公益」的精神，為了不讓優質農漁產品因新冠肺炎疫情影響而滯銷，早在2月份第一時間響應農委會助小農銷售鳳梨釋迦和漁產，透過電視購物與購物網等多通路，連續創下鳳梨釋迦熱銷逾3,500組及嚴選產銷履歷養殖午仔魚、龍虎斑，開賣兩小時內狂賣超過2,000組的輝煌成績，用實際行動火速力挺小農。3/27（五）也攜手屏東善導書院開賣「愛心希望鳳梨」，4/10（五）則是促銷台南關廟鳳梨，之後還將陸續針對池上黑纖米、枋山芒果、花蓮鳳林大西瓜與高雄大樹玉荷包等農特產品進行銷售，此外也與新北市政府合作推出「新北專區」，協助業者擴增線上販售通路，度過疫情帶來的衝擊。

▲半買半送！東購助農委會賣漁產 王令麟：別人做生意 我們做公益。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆)

►「別人做生意、我們做公益」　東森永遠與農民站在一起
►2小時熱賣8000條！東森王令麟力促「海味金鑽石」午仔魚　陳吉仲大秀廚藝
►鳳梨釋迦2小時大賣250萬、3500箱　王令麟：東森永遠與農民站在一起
►東森購物王令麟號召千萬會員挺小農　2/13首波開賣鳳梨釋迦
► 影／高雄香蕉拚進東森購物台　33分鐘搶光1千箱「香蕉界香奈兒」
►王令麟力挺高麗菜農！東森購物義賣「8顆230元」加碼送全額東森幣
►屏東慈惠善導書院3萬顆鳳梨滯銷　王令麟：東森購物義賣全捐！
►林聰賢現身購物台直播叫賣「總統瓜」　5分鐘秒殺350顆
►邱鏡淳拜會王令麟　感謝東森挺小農賣掉36萬顆桶柑 

ET快訊
長輩苦嘆不會網購「口罩快不夠用」　他怒掀內幕：一天出門不到3
即／台師大1生染疫　校方：4/6-4/17全校改採遠距教學
即／半鎖國！日本宣布入境者強制隔離14天　限制73國入境
花12元買衛生紙就中千萬！統一發票1-2月中獎完整清單曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

2小時熱賣8000條！東森王令麟力促「海味金鑽石」午仔魚　陳吉仲大秀廚藝

鳳梨釋迦2小時大賣250萬、3500箱　王令麟：東森永遠與農民站在一起

2大量販實施「社交安全距離」！結帳排隊須照地面指示、不能保持就戴口罩

經濟部斥資億元補助零售業上架電商　東森購物力挺政府美意創雙贏

【愛美不能等3】體驗是最好行銷！王令麟招待500名員工東森自然美頂級水光療程

22歲就成「電商女王」　Wstyle創辦人周品均只想取悅自己

東京老字號豬排「銀座梅林」首度進駐台灣　3款必吃經典原汁原味引進

台北101母親節「防疫小物」滿額送　消費滿萬最高回饋1100元

消費趨勢重新配比　疫情下的潛力需求　保健消費族漸甦

東森自然美店長「防疫小舉動」暖爆！用愛與關懷力抗嚴峻疫情

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

ZICO名牌「五分鐘被金鍾國撕三次」　超悽慘下場..李光洙爆氣：乾脆躲起來！

89歲隔離爺首見初生女娃超喜悅　眼睛發亮輕拍玻璃：挖欸金孫啊

2大量販實施「社交安全距離」！結帳排隊須照地面指示、不能保持就戴口罩

經濟部斥資億元補助零售業上架電商　東森購物力挺政府美意創雙贏

【愛美不能等3】體驗是最好行銷！王令麟招待500名員工東森自然美頂級水光療程

22歲就成「電商女王」　Wstyle創辦人周品均只想取悅自己

東京老字號豬排「銀座梅林」首度進駐台灣　3款必吃經典原汁原味引進

台北101母親節「防疫小物」滿額送　消費滿萬最高回饋1100元

消費趨勢重新配比　疫情下的潛力需求　保健消費族漸甦

東森自然美店長「防疫小舉動」暖爆！用愛與關懷力抗嚴峻疫情

淘寶計畫培育10萬名直播主　4大措施加快零售轉型找到新客流

照顧媽媽挑雞精、要開心就送紀念浴巾　彌月禮物選這兩大類就對了

武漢封城、中央響應！《科學》：中國染疫患者少了96%

防「武士刀暴徒襲擊」重演！總統府「鐵製防護欄杆」曝光

打完噴嚏聽到「喀喀聲」！男劇烈疼痛秒跪地…醫：是椎間盤突出

史上最大降息潮！11家壽險公司砍宣告利率　逾千張利變保單回饋金縮水

TVBS回應NCC4大質疑！陳文琦董事長案被卡8個月才沒開董事會

防疫最美風景！北車女學生沒口罩無法搭車返鄉…民眾秒掏出2片送她

步槍掃射劫板信銀78萬！車上藏手槍「被抓就飲彈 」...警壓制悍匪送辦　　

藥局領完「FB黑心賣15片400」　正義妹嘆實名制變調：醫療口罩成了品質保證

超狂優惠！龍都酒樓廣式片皮鴨「半價」　只到4月底

買百萬名車想開Uber卻不會用手機　悍匪搶78萬懊悔：擔心連累家人

爆乳泰妹炫富揪姊妹撈金　警直搗苗栗西勢美逮人

消費熱門新聞

麥當勞加碼「大薯、麥克雞塊、勁辣香雞翅」買1送1

道地異國料理擺滿桌只要十分鐘！

東京老字號豬排首度進駐台灣

電商女王的成功之路！

安全零卡分期APP解決無卡族隱憂

SOGO復興館15款美食推買一送一

2大量販實施「社交安全距離規定」！

東森自然美加強防疫　王令麟親身體驗

體驗是最好行銷！王令麟霸氣招待員工

東森購物力挺政府億元補助零售業

防疫改囤免疫力　桂格活靈芝助陣

網購精品大熱　GUCCI賣到業績翻倍漲

10大乾拌麵排行　熱銷霸主單月狂賣4000包

双響泡推新品狂送一萬碗試吃

更多熱門

相關新聞

全家寶量測系統免接觸量測防疫

全家寶量測系統免接觸量測防疫

竹山秀傳醫院與英華達公司攜手推動「全家寶」智慧生理量測系統，新品發表會由竹山秀傳醫院院長謝輝龍及英華達公司董事長張景嵩親自參與，表達雙方高度重視「全家寶」，加入新冠肺炎防疫及偏鄉醫療遠距服務。目前恰逢醫院全力備戰新冠肺炎，全家寶設備的「免接觸量測特色」，可讓醫護人員降低進入隔離病房的次數，有效降低醫護人員受感染的風險。

美駐外使館2雇員確診病逝

美駐外使館2雇員確診病逝

紓困2.0加碼好康一次看懂！　經濟部：水電費最多打七折

紓困2.0加碼好康一次看懂！　經濟部：水電費最多打七折

謹守社交距離！飯店座位砍半、百貨地板貼等待線

謹守社交距離！飯店座位砍半、百貨地板貼等待線

關鍵字：

公益愛心雲楊俊元東森購物新冠肺炎電商經濟部經濟部商業司

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

被陳時中稱讚！女記者超兇美照起底

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

徐小可「提水果籃」月子中心找閨蜜　好友老公氣炸斷交

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

快訊／蔡英文：未來提供1000萬片口罩給疫情嚴重國家

南投3屍4命關鍵曝！夫妻疑為第3胎生不生爭執

快訊／JYJ金在中確診新冠肺炎！

金在中說謊確診惹惱全球！「離譜道歉全文」曝光

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面