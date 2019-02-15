警開道花蓮直送台北　兒病缺錢開直播媽　網嗆：濫用愛心資源

▲臉書網友貼文質疑病童母親濫用社會愛心資源。（圖／記者王兆麟翻攝臉書，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮1名年輕媽媽上月在臉書《花蓮人》、《花蓮同鄉會》社團貼文為5個月大罹患腦膜炎的兒子，請求民眾「讓道」方便救護車能快速順利將兒子從花蓮轉送台大醫院急救，花蓮警方當天也配合幫忙開道，最後救護車不到2小時就抵台大醫院，完成186公里快速送醫任務。最近這名媽媽又在臉書貼文小孩缺醫藥費，開設網路直播接受愛心捐款，並在台大醫院直播點交18萬元捐款現金，影片PO網後引發網友爭議，各方看法不一。



《花蓮同鄉會》有網友爆料，病童夫妻利用小孩病情，濫用民眾愛心，其實負擔的醫療費僅約需2萬元，結果善心人士幫忙募款後，病童夫妻卻用善款買名牌，吃香喝辣，夫妻倆高利借貸，想改車，住樓中樓，好手好腳不工作，拿小孩騙取社會愛心資源，請網友不要再上當捐錢。

▲網友呼籲民眾不要再上當捐錢。



整起事件引發臉書網友看法不一反應兩極，有網友認為是民眾自己愛捐錢，錢被拿去濫用也沒轍！但有網友氣憤說「感覺受騙」、「觀感不佳」。

花蓮縣政府社會處副處長陳加富受訪指出，根據衛福部的規範，有效管理勸募行為，妥善運用社會資源，以促進社會公益，保障捐款人的權益，是《公益勸募條例》的立法精神。《公益勸募條例》第2條第1款規定「公益：指不特定多數人的利益」；第3條規定，除從事政治活動及宗教活動外，基於公益目的，募集財物或接受捐贈之勸募行為及其管理，依本條例之規定。因此，個人或團體基於非公益目的募款，經衛生福利部參採民意、相關法律專家學者意見，公益勸募條例係為規範公益目的之募款，非公益目的之募款行為，不適用公益勸募條例。

▲花蓮縣政府社會處副處長陳加富強調，民眾捐款若有感覺被騙，與捐款目的不相符，則可向警方依涉詐欺罪舉報案處理。



陳加富表示，網路上發起針對私益的募款，不再《公益勸募條例》規範內，目前無法可管，若是經當事人同意公布私人捐款帳戶、姓名、住址等資料，也不違反《個人資料保護法》，只能提醒捐款人，需自我判斷自己愛心捐的錢，當事人是否真用在當初捐款用意上。

陳加富強調，民眾捐款若有感覺被騙，與捐款目的不相符，可向警方依涉詐欺罪舉報案處理。