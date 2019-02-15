惡老闆「怕付醫藥費」活埋員工　鏟土扔鐵塊屍體藏好藏滿

▲工人在資源回收場工作時跌入坑中，老闆因擔心龐大的醫藥費將人活埋。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

大陸中心／綜合報導

大陸瀋陽一處資源回收站在去(2018)年5月發生一起活埋事件，一名薛姓工人利用木條鏟鐵管，卻意外落入寬約2公尺、深達4公尺的深坑中重傷昏迷，老闆張天不僅見死不救，甚至鏟了2車土倒進坑中將活人掩埋，害怕被發現還倒入兩塊沉重的大鐵塊。事後甚至把工人停在自家後院的機車壓成鐵塊湮滅證據。

根據《新浪新聞》報導，事後反悔的張天當日傍晚偕同兩名工人及岳父回到活埋現場，嘗試將人挖出來，卻因為壓在上面的鐵塊過於沉重無法搬動而作罷。一夜沒睡的張天隔日向公安機關報案，聲稱僱用的工人失蹤，猜測可能是掉入廠房坑內，之後再將工人屍體挖出來並通知警方。

當時一起工作的2位工人依照張天的吩咐，在警方詢問時都表示，「沒見到薛姓工人掉入坑裡，不知道甚麼時候掉進去的。」試圖與整件事撇清關係，然而，經過警察的深入調查，事件的原貌逐漸顯露，張天被瀋陽市中級人民法院判處故意殺人罪。

張天在法庭上說出自己鏟土埋人的動機，「我不敢打120（急救中心專線），工人傷得不輕，我當時腦袋一片空白，擔心會花很多醫藥費。」辯護律師認為被告並非主觀的故意殺人，應將此案認定為過失致死；雖然推翻辯方的說詞，但法官考量客觀事實，被害人也可能在遭掩埋前就因乙醇中毒致死，因此從輕量刑，判處15年有期徒刑，剝奪政治權利5年。