偷採燕窩當場被逮！　2華裔男遭私刑罰蹲地「捧泥狀燕屎狂吞」

▲ 2名燕窩賊被懲罰吃燕子糞便。（圖／翻攝自臉書／William）

國際中心／綜合報導

馬來西亞網路論壇14出現一段「燕窩賊被罰吃燕屎」的影片，短短幾小時內就在各大社群網站上瘋傳，引起熱議。《詩華日報》15日報導，疑似有2名華裔男子想偷燕窩，當場遭燕屋主人逮到，便懲罰他們吃下燕子的糞便。

從這段短短10秒的影片中可見，2名看似華裔的男子蹲在地上，雙手被鐵鏈牢牢綁住；周圍相當陰暗，還可以聽見燕子的叫聲，判斷影片應該是在燕屋內拍下。他們手上都捧著一大坨泥狀的咖啡色燕子大便，不斷張口咬下、咀嚼；一旁還有一名男子大聲命令，「吃！吃下去！」

上傳這段影片的網友除分享2名燕窩賊的大頭照，還上傳燕屋的照片；而燕屋的磚牆上有一個明顯的大洞，疑似就是這2名男子為潛進屋內偷竊而挖出的。據悉，事發地點位於砂拉越州泗里街省的一間燕屋，但事發日期和時間還有待釐清。

另一方面，這起事件透過媒體曝光後，網友紛紛留言表示，「活該」、「沒打斷你手腳就該謝天謝地了」、「不去偷就沒事，自作孽活該」、「太便宜他了」、「活該！不去偷沒人會懲罰你」；但也有網友指出，燕子糞便有毒，燕屋主人此舉可能鬧出人命，「太残忍了」、「燕屎滿滿是細菌，吃的人會病重的，需要這樣謀害人命嗎？」、「要是吃出人命，反而被抓」。

▼ 影片可能引起不適，請慎入。