7年「神豬家人」養太壯　大馬華裔男怕寵物被端上餐桌：堅決不賣

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現代人越來越愛養寵物，不時在社群網站上曬貓曬狗，而馬來西亞彭亨州文冬吉打里路上有一戶葉姓華裔人家，幾年前自當地原住民手中接過一隻剛出生的小山豬以後，便為牠取名為「神豬」，飼養至今，在2019己亥豬年剛好邁入第7個年頭，感情有如一家人一樣好。

《中國報》報導，葉氏一家人將神豬奉為掌上明珠，在悉心照料之下，將牠養得又肥又壯，讓葉家人都開玩笑的說，「都把我們吃窮了！」但驚人的食量還是無法破壞人豬之間的好感情。

飼主葉仕強說道，神豬當時和母親走散，被當地原住民發現，才輾轉交由他飼養。報導提到，小豬和葉氏一家人結下不解之緣，得到許多關愛，也和人類一樣擁有認知感觀，相當有靈性；但由於體型持續增長，將來可能對人類生命構成威脅。

葉仕強坦承，曾經考慮將神豬轉送到更適合牠的地方，但又擔心牠會淪為別人桌上的一道料理，因此強調，就算現在有人出高價收購神豬，他也不會放手。

報導指出，豬和狗一樣聰明，只要葉仕強出現在神豬面前，牠就會像狗一樣，熱情的迎接主人。而神豬的朋友除了人類以外，還有一隻棕色的狗狗，經常互相發出聲音鬥嘴。葉仕強提到，餵食時間一到，狗狗都會陪著他去探望神豬，還總是要吠個幾聲才會離開，「每次看他們鬥嘴的可愛模樣，都會消除我生活中的負面情緒，我的心情也會隨著舒暢，所有鬱悶都會煙消雲散。」