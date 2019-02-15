影／酒駕狂女前輪撞歪曲車頭損仍硬開　「魯1小時」才肯受檢

記者游芳男／宜蘭報導

真是狂女不要命！桃園市邱姓女子，14日晚，在家酒後獨自駕車，在宜蘭五結鄉五濱路2段自撞中央分隔島，前輪及左前車頭損毀嚴重，仍照開車，路過駕駛擔心她安危，尾隨並報警，警方到場後邱女卻不願下車受檢，魯了1小時後，被女警強制力拖下車才肯受檢，邱女酒測值高達每公升0.72毫克，被警方依公共危險罪送辦。

▲▼邱姓女子酒後自撞中央分隔島，前輪及右前頭損毀嚴重，仍硬開車，警方到場後還魯1時多才願下車受檢。（圖／擷取自「爆料公社」，下同）

警方調查，桃園市中壢區的50歲邱姓女子，14日晚在家喝酒後，開白色自小客要到宜蘭五結鄉訪友，卻因不勝酒力，行經五濱路2段188巷口時，不慎自撞分隔島，前輪歪曲及左前車頭損毀嚴重，邱女絲毫不知道自己自撞，仍持續往北行駛。

當時路過的民眾擔心邱女安危，一路尾隨並報警處理，民眾見邱女仍持續行駛，一度好心下車關心，邱女卻不領情；警方在14日晚8點40分獲報後，由利澤派出所所長楊順權率警員到場處理。

警方將白色轎車攔下，邱女滿是酒氣且拒不下車，還找盡各種理由拒測，說她只穿裙子沒穿褲、責怪警方態度兇，還說警方不給喝水，推說要找手機，一度拒測，派出所長楊順權喊到喉嚨聲音沙啞，她就是不下車，雙方僵持1個多小時，最後只好找來女警支援，晚上9時許，警方依法使用強制力，才把賴在車上的邱女強行拖下，並送往羅東聖母醫院抽血檢測。



好心尾隨的游姓民眾將過程拍下PO上「爆料公社」感嘆說「酒駕害人害已，再高的罰款真的有人會怕嗎？屁」，網友痛批「社會毒瘤」、「」想死自己去死」、「去沒人的地方，不要害到他人」、「酒駕必須死」「害人害己！」、「自己找死，也不要害旁人」、「喝成這樣吊起來打」、「酒駕應該在加重罰責」。