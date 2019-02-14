員山消防分隊新廳舍動土　提升救援能量

▲▼宜蘭消防局「第一消防大隊暨員山消防分隊辦公廳舍新建工程」14日舉行動土典禮。。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣員山消防分隊廳舍老舊、狹小，宜縣消防局向縣府爭取約7千833萬元經費，辦理「第一消防大隊暨員山消防分隊辦公廳舍新建工程」，14日舉行動土典禮，預計2020年底完工落成；消防局長徐松奕表示，未來宜蘭與礁溪消防分隊廳舍也將遷建，以提升宜縣的救援能量。

位於宜蘭員山鄉金山東路的「第一消防大隊暨員山消防分隊辦公廳舍新建工程」基地面積地2千545平方公尺，預計興建地上3層、總樓地板面積約562坪之RC建築物1棟。

在14日的開工動土典禮中，宜蘭縣長林姿妙說，感謝縣議會支持新廳舍的預算，讓員山分隊與第一大隊有新廳舍使用，提升救災能量，也感謝消防局全年無休的救災、救難。

消防局長徐松奕指出，員山分隊舊廳舍已將近30年的歷史，又位於市區，交通常阻塞，影響救災動線，且舊廳舍還有狹小的問題，已不敷使用，消防局才會爭取預算興建新廳舍，新建築設計融入在地地景，盼藉此拉近與民眾的距離感。

徐松奕說，同樣有廳舍狹小問題的宜蘭與礁溪分隊，未來也將遷建，礁溪分隊2018年爭取中央前瞻計畫共1億1000萬元經費，在特種消防分隊旁，興建4層樓新廳舍，預計2019年底動工，2021年完工啟用，宜蘭分隊則預計遷建至陽明大學附設醫院旁，現正爭取預算興建。