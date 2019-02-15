拿數據說話！澄清學測五選四衝擊技職　招聯會：無爆量情況

▲學測今年做出變革採「5選4」取消5科總級分。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

學科能力測驗在今年做出變革採「5選4」取消5科總級分。不過日前有學者批評「今年大學甄選入學調降學測參採科目，導致很多高職生也報名學測，對技職科大招生雪上加霜」。大學招聯會15日對此做表格、拿數據回應，無高職學生報名學測爆量情況。

招聯會指出，有學者擔心學測五選四後，高職生覺得比較簡單，就跑來考學測，衝擊技職，不過，學測五選四考題沒有變簡單，因此沒有更容易拿分，再者，高中職生學的範圍不同，以及還有未來學習歷程會更被重視，因此沒有高職生報名學測爆量情況。

招聯會說明，以大考中心從近兩年報名學測的考生人數分析，108年學測總報名人數是138,387人，其中高中生有126,536人，占了百分之91.44，比107學測增加1,814人。高職生則有9,820人，占了百分之7.10，比前一年減少0.06個百分點，就應屆與非應屆作比較，今年學測的應屆畢業生比去年減少2,183人，非應屆增加4,105人，顯示今年報名學測的重考生有增加。

▲招聯會以數據回應學者，認為學測5選4沒有高職生報名爆量情況。（圖／招聯會提供）

另外，招聯會也說，去年申請入學使用5科學測成績的系組占了百分之32.24，其次是3科占百分之30.23，108年學測不再使用5科後，使用3科最多，有百分之38.05，其次是4科占了百分之35.47。

對於外界擔心很多高職生報名學測，衝擊到技職科大。招聯會表示，數據顯示無高職生爆量的情況，更無法推論投機考生因此增加。