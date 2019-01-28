美女醫外遇科技董座遭名醫夫求償判准百萬　求再審敗訴

▲美女醫外遇科技董座 判賠100萬確定，請求再審又敗訴。（圖／翻攝蔡佳芬醫師 生活·美學手札臉書、東森新聞）

記者吳銘峯／台北報導

知名皮膚科女醫師蔡佳芬，2016年間與漢唐光電董座徐國良爆出婚外情，丈夫台大醫院外科主治醫師陳克誠起訴求償600萬元，二審改判蔡佳芬、徐國良連帶賠償百萬元確定。蔡佳芬不滿，聲請再審，但高院審理後，認為蔡女未提出新事證，28日駁回再審聲請。

蔡佳芬與陳克誠於2009年8月結婚，2015年7離婚，但當年底又再結婚，育有一對子女。但再結婚後，就爆發這起不倫案件。媒體當時爆料這起案件，還說蔡佳芬為了向徐國良索討2億元，而與徐國良發生關係懷孕，但最後卻墮胎，錢沒拿到，幸福的家庭也已經破滅。3人間也爆發多起官司。

其中陳克誠對徐國良、蔡佳芬提出侵權損害賠償訴訟，求償600萬元。一審判決陳克誠敗訴，但二審逆轉改判陳克誠勝訴，徐、蔡二人須連帶賠償100萬元確定。蔡佳芬不滿，提出再審，她主張陳克誠侵犯隱私權，違法取得她與徐男的臉書對話內容及相關錄音；另外她2016年2月間接受流產手術，但在受胎期間曾與陳克誠性行為，因此孩子也有可能是陳克誠的。但高院卻忽視此有利事實，判決她敗訴須賠償百萬，她認為有必要重新審理。

但高院28日駁回再審的聲請。高院認為，先前判賠確定的判決書，已說明蔡女流產的胚胎未經DNA比對，無法認定受胎自徐國良。但基於蔡女與徐男間臉書對話，除了互相示愛，蔡女還說要到徐男住處過夜，甚至蔡女還出示驗孕棒向徐男表示懷孕，還明示是徐男的種，徐男回說表示願意負責等等言語，因此認定蔡女、徐男的行為，侵害陳克誠的配偶權，所以判賠，這與胚胎自誰受胎無關，原審並無違誤，高院駁回蔡女的再審訴求。

除本案以外，徐國良在2016年9月，以他所使用的臉書帳號「Tony Hsu」網頁，刊登「台大醫院已經正式禁止陳克誠為病患開刀」的訊息，遭陳克誠提告加重誹謗，日前最高法院已將徐男判處拘役40日，得易科罰金4萬元定讞。徐男另外謊稱公司即將被收購，涉嫌吸金2.4億元，遭台北地檢署提起公訴，一審判刑8年半。

