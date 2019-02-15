　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

不給錢就發緊急命令！共和黨鬧分裂…議員批川普：壞榜樣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普揚言宣布國家進入緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國參、眾議院兩黨為避免聯邦政府再度關閉，投票通過開支法案，提供聯邦單位共3000億美元的經費，以及美墨邊境圍牆預算13億7500萬美元。但美國總統川普認為，築牆預算與原先要求的金額相去甚遠，白宮也在稍早證實，川普有可能宣布「邊境進入緊急狀態」。川普此舉讓自家共和黨鬧分裂，支持的議員認為，川普應用行政權力蓋牆。反對的議員則說，這是一個非常壞的主意，已變為憲法層級的問題了。

美國共和黨及參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）、白宮新聞發言人桑德斯（Sarah Sanders）皆證實，川普會簽下這份開支法案，但不排除採取其他行政措施，包括宣布邊境進入緊急狀態。同為共和黨的議員卡皮托（Shelley Moore Capito）認為，國會未提供足夠資金保護邊境，川普的作法應該是合理的。共和黨議員葛拉漢（Lindsey Graham）也說，「我堅決支持川普總統決定利用行政權力，建立美國迫切需要的圍牆。」

不過，共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）指出，川普若頒布緊急命令，將破壞國會撥款的過程與作用。佛州共和黨議員盧比奧（Marco Rubio）也認為，「這個主意真的壞透了。」頒布緊急命令會是一個真正的憲法問題。若是國家宣布緊急狀態，川普就可直接將數十億美元的經費，用在建造圍牆上。共和黨肯塔基州參議員保羅（Rand Paul）說，「憲法在試圖分離權力方面非常明確，如果我們開始利用緊急命令，我認為很快就會失去政府的制衡作用。」目前有多位共和黨議員表示，他們可能採取立法措施，來阻止川普使用這些經費。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在聲明中表示，會考慮訴諸法律，挑戰川普緊急命令的合法性。佛州參議員伯尼（Bernie Sanders）說，「這是個非常危險的先例，我們有責任維護這個國家的權力分工。」許多法律學者也指出，如果川普能夠宣布國家進入緊急狀態，然後砸錢在意義不明的建設上，那麼未來每個總統都可以這樣做。

▼眾議院議長裴洛西將採取法律手段阻止川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
台女結帳「往後退」洋男友一臉問號！出超商發飆：怎能讓我付錢
14年前Nokia 6230神了！開機一按「連上YouTub
快訊／接棒黃國昌！邱顯智當選新任時代力量黨主席

關鍵字：美墨邊境,邊境緊急狀態,緊急命令,川普,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影／川普將簽預算案　宣布邊境進入緊急狀態

快訊／就等川普簽署！　美眾院表決通過邊境預算案

恐怖「幽靈斷腳」！加拿大海岸又現發穿NIKE鞋斷腳　12年來第15起

16歲正妹遭性侵「暴肥300公斤」　贅肉垂地寸步難行！

翹家嫁聖戰士！19歲少女生兩胎又懷孕　坦言：想回家

不給錢就發緊急命令！共和黨鬧分裂…議員批川普：壞榜樣

禁用「敵對勢力」設備！　紐時：川普將頒命令禁企業用中資5G

5.5m「地震魚」狂現蹤太平洋兩岸！　「災難前兆」讓居民心慌慌

「我不想讓噁心的人坐旁邊」！戴帽女拿LV包佔位惹眾怒

川普再胖1.8kg！重110kg「BMI飆破30」　正式宣告成「肥胖人口」

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

「不要九二共識又不敢台獨」 韓怒嗆小英：妳到底要什麼

任容萱不捨超帥獸醫失控哭了　哽咽：我很害怕分離

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大嗆酸民：Bitch！

林俊傑終於唱回台北！ 「想讓大家見證一次我最好的狀態」

恐怖「幽靈斷腳」！加拿大海岸又現發穿NIKE鞋斷腳　12年來第15起

16歲正妹遭性侵「暴肥300公斤」　贅肉垂地寸步難行！

翹家嫁聖戰士！19歲少女生兩胎又懷孕　坦言：想回家

不給錢就發緊急命令！共和黨鬧分裂…議員批川普：壞榜樣

禁用「敵對勢力」設備！　紐時：川普將頒命令禁企業用中資5G

5.5m「地震魚」狂現蹤太平洋兩岸！　「災難前兆」讓居民心慌慌

「我不想讓噁心的人坐旁邊」！戴帽女拿LV包佔位惹眾怒

川普再胖1.8kg！重110kg「BMI飆破30」　正式宣告成「肥胖人口」

情侶間的恐怖攻擊！白目男賣場隨機塞紙條發洩單身哀愁：心滿意足

她走不出老公癌逝　早餐盒滑出「最後一封情書」惹哭上萬網友

女子割腕輕生　警強制奪刀送醫救命

「蔡英文酸我打我都可以」　韓國瑜：請讓九二共識繼續走下去！

陸央行推重磅「熊貓」10元紀念幣！　最大發行量10000枚

哈日族手腳要快！「日圓先生」再預言：日圓半年內恐升破100　

3-6月百花齊放！樂遊日本靜岡　濱名湖花之祭耀眼登場

櫻花迷必看！西日本最強賞櫻景點一次告訴你

初春限定！立山黑部雪之大谷巨大雪牆霸氣登場

正宗四川火鍋高雄吃得到！霸氣雙龍頭鍋器＋獨門秘製香料

日職／火腿從美國搭機回日本　王柏融展開沖繩春訓

韓流威力《媽祖》張如君也難擋　全球城市小姐總決賽選定高雄

斯容公開20年前「原裝照」　 吳宗憲轉頭警告Sandy：妳動試試看

國際熱門新聞

印度男私刑老鼠　綁瓶狠揍10下

川普將宣布「邊境進入緊急狀態」

疑買到生病動物求退費　她竟暴走..

即／亞馬遜震撼彈！放棄紐約第二..

3.4萬英呎高空遇亂流！機身「..

火星驚見黑房子！外星人秘密基地..

巴西媽剖腹產「氣泡男孩」全程錄..

北韓全國廚藝大賽　3天40道菜..

南韓議長揮毫　贈裴洛西：萬折必..

駝背嬤沒位坐！　4年輕人遭譙爆

一天要10次！　地方媽媽「性玩..

網紅任性 把椅子從45樓往下..

「地震魚」狂現蹤太平洋兩岸　居..

日本胸圍分布圖　這4地區平均E..

更多熱門

相關新聞

美擬以「敵對勢力」禁中資5G設備

美國近來頻頻施壓盟友不要採用華為等中國電信設備。川普政府官員透露，川普最快會在2月底前發布行政命令，屆時將以「敵對勢力」為由，禁止美國電信公司建設5G網路時使用中國設備。

拿LV包佔位　女：不想讓噁心人坐

體重110kg！川普BMI飆破30正式宣告肥胖

穿防彈背心要朋友射他　慘一發擊斃

全新衛生棉條竟藏「尖銳金屬鉤」

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

月租漲100萬逼走頂呱呱　房東悔了

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆

熊熊PO勾手照　張立東「認了」！

球球神秘男友曝光！32G奶緊抱猛親

小資女查帳戶　驚存款破8位數

侯昌明慟失智父解脫「我說不要救他」

24歲與75歲英國戀人　他們步禮堂了

3年缺席鴻海開工　郭董親口說原因

Nina老公是《大學生》曾小新！

小模西門町Free Hug　上空全放送

李坤城愛了她6年！告白小41歲女友…網服了

館長天價簽約金額曝光！「多到能買透天厝」

刮刮樂超狂玩法！「嗶」5000直接入袋

陳意涵產後5天曝公車站自拍

丫頭喝醉被拉進包廂：喝贏我一人一萬

更多

最夯影音

更多

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面