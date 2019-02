不給錢就發緊急命令！共和黨鬧分裂…議員批川普：壞榜樣

▲美國總統川普揚言宣布國家進入緊急狀態。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國參、眾議院兩黨為避免聯邦政府再度關閉,投票通過開支法案,提供聯邦單位共3000億美元的經費,以及美墨邊境圍牆預算13億7500萬美元。但美國總統川普認為,築牆預算與原先要求的金額相去甚遠,白宮也在稍早證實,川普有可能宣布「邊境進入緊急狀態」。川普此舉讓自家共和黨鬧分裂,支持的議員認為,川普應用行政權力蓋牆。反對的議員則說,這是一個非常壞的主意,已變為憲法層級的問題了。

美國共和黨及參議院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)、白宮新聞發言人桑德斯(Sarah Sanders)皆證實,川普會簽下這份開支法案,但不排除採取其他行政措施,包括宣布邊境進入緊急狀態。同為共和黨的議員卡皮托(Shelley Moore Capito)認為,國會未提供足夠資金保護邊境,川普的作法應該是合理的。共和黨議員葛拉漢(Lindsey Graham)也說,「我堅決支持川普總統決定利用行政權力,建立美國迫切需要的圍牆。」

不過,共和黨參議員柯林斯(Susan Collins)指出,川普若頒布緊急命令,將破壞國會撥款的過程與作用。佛州共和黨議員盧比奧(Marco Rubio)也認為,「這個主意真的壞透了。」頒布緊急命令會是一個真正的憲法問題。若是國家宣布緊急狀態,川普就可直接將數十億美元的經費,用在建造圍牆上。共和黨肯塔基州參議員保羅(Rand Paul)說,「憲法在試圖分離權力方面非常明確,如果我們開始利用緊急命令,我認為很快就會失去政府的制衡作用。」目前有多位共和黨議員表示,他們可能採取立法措施,來阻止川普使用這些經費。

I, too, want stronger border security, including a wall in some areas. But how we do things matters. Over 1,000 pages dropped in the middle of the night and extraconstitutional executive actions are wrong, no matter which party does them.