川普將簽預算案　宣布邊境進入緊急狀態

▲美國總統川普力求兌現競選時提出的「美墨邊境築牆」承諾。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國共和黨及參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）14日稱，為了避免政府再度關門，總統川普打算簽署國會提出的不包含邊境圍牆經費的預算法案，同時宣布「邊境進入緊急狀態」，藉此繞過國會阻撓以取得興建圍牆的經費。此一宣稱已得到白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）證實。

根據CNN報導，麥康諾比任何一位白宮官方人士要先宣布這條消息，「他暗示已經準備好簽署預算案，也會在同個時間宣布國家邊境進入緊急狀態。」麥康諾說，「我告訴總統，我會支持他。」川普在此之前對這件事並沒有直接的說法，只有一條推文表示他仍然在和白宮團隊討論最後的預算案。

▲美國參議員麥康諾率先透露消息。（圖／路透社）

桑德斯在麥康諾宣布消息25分鐘後表示，川普總統將簽署政府預算法案，「就像之前表明的，他也會採取其他行政措施，包括宣布邊境進入緊急狀態，以確保我們能夠阻止南方邊境發生國安及人道危機。」他說，「總統又再次兌現他對邊境築牆、保護這個偉大國家的承諾。」

美國國會提出的該項預算案將提供國土安全部與其他聯邦機構共3000億美元的經費，讓機構運作道9月30日，即本財政年度結束。上述相關聯邦機構的短期預算將在15日到期。

國會預計在當地時間14日稍晚通過預算案，當中並不包含川普所要求的57億美元築牆經費，但有對其他邊境安全措施撥款。