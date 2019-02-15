「我不想讓噁心的人坐旁邊」！戴帽女拿LV包佔位惹眾怒

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美國紐澤西地鐵日前發生有女乘客用名牌包佔位，其他人請她把包包移開，她卻公主病大發的回覆「我不想讓噁心的人坐在旁邊」，惹怒在場所有人，最後遭到警方趕下車。

▲她堅持要讓自己的包包佔一個位子。（圖／翻攝自YouTube／New Jersey 101.5）



據NJ.com報導，當時列車上有許多站著的乘客，而這名年輕的戴帽女坐在靠邊的座位，明明旁邊還有空位，她卻把她的LV包包擺在上頭，自顧自地划著手機。有乘客便請她將隨身物品放到置物架上，想不到她態度強硬，不但拒絕移動包包，還嗆聲說「我不想要你這身上有臭味的臭蟲靠近我」。

其他乘客看不下去，也一同勸阻戴帽女移開包包，她豪不在乎的撥動著自己頭髮，還反嗆另名女子「妳又沒懷孕，也沒殘疾啊。」工作人員到場關切後，直接把她的名牌包拿到置物架，她立刻激動喊道「不要把你的手放在我東西上！」雙方僵持不下，最後只好通報警方。

▲她不甩其他乘客的勸阻，就是要用名牌包佔位。（圖／翻攝自YouTube／New Jersey 101.5）



這起事件導致那班列車延誤了25分鐘，但一名在場的乘客指出，大家並沒有責怪地鐵公司，只是對戴帽女的霸道行徑感到很困擾，如果沒有工作人員迅速到場協調，可能會演變成更嚴重的衝突。