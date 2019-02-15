川普再胖1.8kg！重110kg「BMI飆破30」　正式宣告成「肥胖人口」

▲ 川普不愛運動。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前接受任內第二次健康檢查，而根據白宮內科醫師康利（Sean Conley）的說法，川普目前體重為110公斤，較2018年增加了約1.8公斤。儘管他曾向醫生表示，想減掉4.5至7公斤，但在過去一年內，體重依然增加。身高190公分的川普如今身高體重指數（BMI）為30.4，正式成為「肥胖」族群。

海軍司令、白宮醫療小組主任康利以一份備忘錄宣布川普的體重，但並未對白宮公布的其他體檢項目結果發表評論。由11名專家組成的醫療團隊8日在沃爾特里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）對川普進行4小時的檢查；康利事後表示，川普的健康狀況「非常好」，且在他的總統任期內也將保持健康，但沒有透露其他細節。

▲ 川普是速食愛好者，日前廚師因政府關門而休假，甚至直接買速食款待球員。（圖／達志影像／美聯社）

現年72歲的川普在70歲那年上任，成為美國史上上任年齡最高的總統，以熱愛速食及不運動聞名，體重每年都有變動。他的前任私人醫生（Harold N. Bornstein）2015年曾指出，相較2014年，川普瘦了4.5公斤；2016的體重則為107公斤。

2018年的體檢過後，時任白宮醫師傑克森（Ronny L. Jackson）建議，川普應減少食用漢堡、增加沙拉的攝取量，改善自己的飲食習慣，「他想減掉4.5至7公斤。我們經常討論節食和運動，他對節食的熱情明顯超過運動，但我們會雙管齊下。」

然而，《紐約時報》指出，川普顯然沒有遵循這個減肥計畫。根據美國國立衛生研究院（National Institutes of Health）的計算方法，過去一年來增加的體重讓川普的BMI提高至30.4，已經跨越「體重過重」的最高標準30，來到「肥胖I級（中等肥胖）」，但血壓、心臟及體溫等項目的檢查結果都正常。