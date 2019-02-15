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好市多「爆紅神級好物」搶翻！一箱80包可喝2個月　網激推：一次買5箱

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好市多「爆紅神級好物」搶翻！一箱80包可喝2個月　網激推：一次買5箱（圖／品牌提供）

▲好市多常出現爆紅神物引起搶購潮。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）又出現神級好物了！最近有一款即溶咖啡被網友激推超好喝，強調使用100%紐西蘭奶粉，無添加奶精，不僅價格超划算，且喝起來不輸外面一般咖啡，實在非常超值。其他網友看了也紛紛激推，甚至還有人一次就搬了5箱囤貨，搶購熱潮從年前延燒到年後，期間一度缺貨，供不應求。

有網友上個月就在臉書社團「Costco好市多消費經驗分享」詢問純拿鐵在哪裡買得到，其他網友紛紛熱心回應，同時大推口感香甜，奶香味濃。

costco神好物（圖／網友提供，請勿翻攝）

也有網友在PTT發問說，新的一年想要認真存錢，從喝飲料開始決定不喝連鎖咖啡，因為光一杯起碼就要50元以上，若每天都喝一杯會很燒錢，但因為戒不掉咖啡癮，所以請網友們推薦鮮奶味最優的即溶咖啡。

對此，其他網友紛紛激推好市多賣場新推出的雀巢純拿鐵咖啡，引發一陣熱烈討論。「雀巢吧？正在喝 最近出的CP值爆表」、「雀巢純拿鐵 一箱80入，夠你喝2個月，不加奶精的」、「那個雀巢純拿鐵哪裡買阿？網路上找不到」、「雀巢純拿鐵目前只有在COSTCO才可以買的到」、「好市多有款新推出的雀巢純拿鐵蠻好喝的，而且不會太甜」、「上次我一次買五箱，就怕以後買不到趕快囤貨。」

好市多「爆紅神級好物」搶翻！一箱80包可喝2個月　網激推：一次買5箱（圖／品牌提供）

另外，還有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享說，「昨天搬了一箱雀巢咖啡的新品純拿鐵，我媽試喝後整個驚艷，這款咖啡是微甜，所以我覺得不會太甜剛剛好，喝起來就跟自己買咖啡加鮮奶差不多，我現在早上都會來一杯配早餐，奶香味真的特別濃，而且很方便。」

其他網友看完PO文也熱烈回應說，「這個好喝，昨天也包一箱回家」、「今天買一箱，店員說是新產品，今天有試喝，好喝，拿鐵用奶粉取代奶精」、「星期日有買，這幾天都有喝，真的還不錯」、「今天試喝老公說真的不太甜味道也很香很好喝」。

好市多神物經常轟動武林，原因除了市面少見之外，高C/P值是一定要的，以雀巢純拿鐵來說，一杯只要7元就可以享受100%純正奶香味的濃郁咖啡，便利商店一天一杯平均50元，等於一天省下43元，一個月就狂省1290元，對每天一杯的現代人來說實在很划算，能夠同時兼顧健康美味與荷包。
 

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關鍵字：好市多,Costco,量販,賣場,咖啡,雀巢純拿鐵

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