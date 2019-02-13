立法院新會期開議在即　民進黨將面臨五大地雷

▲立法院長蘇嘉全VS民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

立法院新會期15日開議，將邀請行政院長蘇貞昌報告施政方針並備詢，也因適逢選舉年，民進黨立委要求蘇內閣施政方向以解決民怨為主，不宜再新闢戰場徒惹爭議。不過開議在即，包括同婚專法、罷工預告期入法、中選會與促轉會人事案、獨立公投、通保法，被視為是民進黨在立院新會期中無法迴避的五大地雷。

針對新會期，朝野黨團均將社會高度關注的虐童、酒駕議題列入優先法案，至於因華航罷工再被討論起的罷工預告期議題，國民黨團則持保留態度。就有勞工團體擔憂，在勞資不對等的狀況下，罷工預告期等同是縮減勞工權益、意圖消滅罷工。律師吳俊達指出，當前台灣工會發動罷工需先經過勞資爭議調解，調解不成則進行工會會員投票。但在投票之前還要與工會會員進行溝通，亦即資方早已掌握罷工脈動。吳俊達表示，一旦罷工預告期入法，等同扼殺小企業工會的罷工權，勞動團體勢必會上街抗爭。

另外，去年底愛家3公投通過，立法院依法要在5月24日前完成同婚專法，等同僅剩3個多月需完成專法立法，但目前朝野仍未有共識。挺同團體主張以「同性婚姻法」處理，然而反同團體堅持「婚姻」兩字不可入法，國民黨立委許毓仁則提出「同性配偶法」折衷，至於多數綠委在選票壓力考量下，遊走於挺同、反同兩大勢力之間，勢必將成為新會期一大燙手山芋，更連動衝擊民進黨2020年選舉。

此外，中選會及促轉會正副主委人士尚未抵定，國民黨立院黨團書記長吳志揚表示，希望蘇揆提出的人選能符合社會公正的形象，若找存在明顯偏見、預設立場濃厚之人選，國民黨團一定杯葛。

喜樂島聯盟力推獨立公投制憲，甚至揚言若有不支持修法立委，將於二二八紀念日公布相關名單，也讓民進黨立委承受莫大壓力。民進黨團幹事長李俊俋則說，黨團已於上個會期決議將一致行動，至於是一致支持又或是一致反對，則有待新會期黨團開會討論。

另外，法務部積極研擬修定「通保法」，對於需調取通信紀錄及通信使用者資料等通聯紀錄，需要法官核發調取票，法務部研擬刪除此項規定，改由司法警察及檢察官逕行調閱。