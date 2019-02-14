藍帶大師展廚藝　2019頭城福神饗宴開始訂桌

▲宜蘭頭城鎮的2019年「福神饗宴」，邀請到宜縣享譽全國的遠東區藍帶「廚霸」陳楓洲大師（右）親自掌勺，預計辦理150桌，每桌訂價3千500元，公所僅收3千元。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

頭城鎮公所自2015年開始，為積極行銷頭城老街古典的懷舊風情與文化，選擇在開春時節，配合農曆二月初二土地公的生日，精心開辦「福神弄龜」系列活動，提前為土地公壽辰暖壽。2019年系列活動將在3月2、3日舉辦。重頭戲之一的「福神饗宴」多年以來均廣受民眾的喜愛和讚賞，鎮公所將於3月3日中午隆重推出。

頭城鎮公所表示，2019年的「福神饗宴」邀請到宜縣享譽全國的遠東區藍帶「廚霸」陳楓洲大師親自掌勺，預計辦理150桌，每桌訂價3千500元，公所僅收3千元（差額500元由鎮公所編列預算支付）。



阿洲師精心規劃的12道饗宴菜色分別是：福神弄龜喜福宴、綜合福宴花壽司、原汁醋味旭日蟹、國宴御品西魯肉、蔥香椒味海上鮮、黑椒銀絲嗆白蝦、、蘭陽古味芋泥、薑味麻油鳳腰鍋、養生蒜頭土雞盅、吮指回酥雞腿排、寶島四季水果盤、福宴尾點伴手禮。

鎮長曹乾舜表示，「福神饗宴」是「福神弄龜系列活動」中的重頭戲之一，推出以來成功打響了口碑，鄉親搶訂的聲浪不絕於耳。也可更精心籌劃，將饗宴品質與內容提昇到宛如「展演廳音樂餐會」的等級，希望讓民眾在用餐之時，能夠有好的歌聲可以聽，有精彩的秀可以看。

因此，不惜重金禮聘請出生於台南玉井，家裡種植芒果，有「芒果公主」之稱號的台語歌壇實力唱將「喬幼小姐」》，她渾厚動人的優美嗓音，帶有演歌風格的獨特唱腔，必定能擄獲所有參加「福神饗宴」鄉親的心，同時也邀請到「Hi-Five」 及「東區不倒翁」兩個唱跳、活力四射的樂團到場互動演出，要讓鄉親們都能夠在這一片熱翻全場、魅力歡樂的重節奏中徹底解脫跟放鬆。

頭城鎮公所表示，「福神饗宴」公所每桌補助500元，其主要的目的就是要讓參與的民眾在享用到色、香、味俱全，「物超所值、大碗擱滿墘」佳餚之餘，能有不同的體驗，共同讓『山海明珠 閃耀頭城』的未來，得到更廣大的迴響。桌數相當有限欲訂從速，即日起至24日訂完為止，敬請把握機會趕緊來訂桌。訂桌專線：上班時間請洽「頭城鎮公所財政課」03-9772371分機241~242，週六、日請洽：頭城鎮立圖書館03-9777092轉9。