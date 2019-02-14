　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

藍帶大師展廚藝　2019頭城福神饗宴開始訂桌

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼宜蘭頭城鎮的2019年「福神饗宴」，邀請到宜縣享譽全國的遠東區藍帶「廚霸」陳楓洲大師（右）親自掌勺，預計辦理150桌，每桌訂價3千500元，公所僅收3千元。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭頭城鎮的2019年「福神饗宴」，邀請到宜縣享譽全國的遠東區藍帶「廚霸」陳楓洲大師（右）親自掌勺，預計辦理150桌，每桌訂價3千500元，公所僅收3千元。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

頭城鎮公所自2015年開始，為積極行銷頭城老街古典的懷舊風情與文化，選擇在開春時節，配合農曆二月初二土地公的生日，精心開辦「福神弄龜」系列活動，提前為土地公壽辰暖壽。2019年系列活動將在3月2、3日舉辦。重頭戲之一的「福神饗宴」多年以來均廣受民眾的喜愛和讚賞，鎮公所將於3月3日中午隆重推出。

▲▼宜蘭頭城鎮的2019年「福神饗宴」，邀請到宜縣享譽全國的遠東區藍帶「廚霸」陳楓洲大師（右）親自掌勺，預計辦理150桌，每桌訂價3千500元，公所僅收3千元。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

頭城鎮公所表示，2019年的「福神饗宴」邀請到宜縣享譽全國的遠東區藍帶「廚霸」陳楓洲大師親自掌勺，預計辦理150桌，每桌訂價3千500元，公所僅收3千元（差額500元由鎮公所編列預算支付）。

阿洲師精心規劃的12道饗宴菜色分別是：福神弄龜喜福宴、綜合福宴花壽司、原汁醋味旭日蟹、國宴御品西魯肉、蔥香椒味海上鮮、黑椒銀絲嗆白蝦、、蘭陽古味芋泥、薑味麻油鳳腰鍋、養生蒜頭土雞盅、吮指回酥雞腿排、寶島四季水果盤、福宴尾點伴手禮。

鎮長曹乾舜表示，「福神饗宴」是「福神弄龜系列活動」中的重頭戲之一，推出以來成功打響了口碑，鄉親搶訂的聲浪不絕於耳。也可更精心籌劃，將饗宴品質與內容提昇到宛如「展演廳音樂餐會」的等級，希望讓民眾在用餐之時，能夠有好的歌聲可以聽，有精彩的秀可以看。

因此，不惜重金禮聘請出生於台南玉井，家裡種植芒果，有「芒果公主」之稱號的台語歌壇實力唱將「喬幼小姐」》，她渾厚動人的優美嗓音，帶有演歌風格的獨特唱腔，必定能擄獲所有參加「福神饗宴」鄉親的心，同時也邀請到「Hi-Five」 及「東區不倒翁」兩個唱跳、活力四射的樂團到場互動演出，要讓鄉親們都能夠在這一片熱翻全場、魅力歡樂的重節奏中徹底解脫跟放鬆。

頭城鎮公所表示，「福神饗宴」公所每桌補助500元，其主要的目的就是要讓參與的民眾在享用到色、香、味俱全，「物超所值、大碗擱滿墘」佳餚之餘，能有不同的體驗，共同讓『山海明珠 閃耀頭城』的未來，得到更廣大的迴響。桌數相當有限欲訂從速，即日起至24日訂完為止，敬請把握機會趕緊來訂桌。訂桌專線：上班時間請洽「頭城鎮公所財政課」03-9772371分機241~242，週六、日請洽：頭城鎮立圖書館03-9777092轉9。

ET快訊
傻眼！ATM提款出來千元鈔只剩1/4張　國泰：吐鈔軌道上有異
科大女神講師家人基因神複製！一排站開網跪：都你們美就好啦
李坤城愛她6年了！今告白小41歲女友林靖恩…網服：是真愛

關鍵字：宜蘭,頭城鎮,福神饗宴

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

集思廣益　擘劃宜縣未來4年教育願景

員山消防分隊新廳舍動土　提升救援能量

藍帶大師展廚藝　2019頭城福神饗宴開始訂桌

「嬤護孫3人成焦屍」義務修復遺體　父感恩：完整到另一世界

AIT處長酈英傑拜會竹市府　林智堅力邀美商投資

鄭文燦情人節PO「愛的早餐」　鄭運鵬：這種閃文我發不出來

台南市警一分局與成大EMBA校友　感謝警察民力春安維護辛勞

中華醫大新春團拜　發送錢母和開運紅包　祝諸事順利

正統鹿耳門聖母廟「迎春牛」　花火迎春蜂炮煙火慶元宵

新北設籍差3000人突破4百萬人　第11波抽獎送北海道來回機票

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

只想回家拒絕社交、愛講大道理　不想承認卻默默中槍的初老症狀

虎科婆婆「10元麵攤」 餵飽弱勢 大學生拍片回報記錄行善人生！

躲12夜！浪貓回家3年不給摸　終於來叫門...他：我還是很愛你

好久沒聽LARA唱《下雨天》❤　台下狂喊安可...又唱另首經典！

法務部擬酒駕致死＝殺人罪　酒測0.75列門檻最重判死刑

集思廣益　擘劃宜縣未來4年教育願景

員山消防分隊新廳舍動土　提升救援能量

藍帶大師展廚藝　2019頭城福神饗宴開始訂桌

「嬤護孫3人成焦屍」義務修復遺體　父感恩：完整到另一世界

AIT處長酈英傑拜會竹市府　林智堅力邀美商投資

鄭文燦情人節PO「愛的早餐」　鄭運鵬：這種閃文我發不出來

台南市警一分局與成大EMBA校友　感謝警察民力春安維護辛勞

中華醫大新春團拜　發送錢母和開運紅包　祝諸事順利

正統鹿耳門聖母廟「迎春牛」　花火迎春蜂炮煙火慶元宵

新北設籍差3000人突破4百萬人　第11波抽獎送北海道來回機票

為討20萬國3狂追連轟6槍　檢警再抓5人全收押

貪吃英鬥廚房監看伙食　「千層肥肉」趴流理台：動作快點！

韓國瑜施政目標推「倒金字塔」　禿頭頂著「359行業」做牛做馬

火辣泳衣女坐機車當街「剃腿毛」　剃刀隨性甩...Q毛散在風中

直播／2訴求達共識！機師工會再提「不得針對罷工求償」　華航：無法接受

全力駁斥全民調　吳敦義：把繳黨費的黨員置之於何地！

韓國瑜直言兩岸應「你儂我儂」　陸委會：拒絕「恐怖情人」

和女同事上摩鐵被抓姦　渣男想賴40萬賠償金挨告

影／超狂電力怪獸2天免充電　華碩發表ZenFone Max Pro M2

【奧斯塔羅】面對八卦，你是個守得住秘密的人嗎？

墨西哥人帶路直擊當地最大「紅燈區」【秀煜 Show YoU】

地方熱門新聞

台灣首例！彰化發現白海豚寶寶屍..

比櫻花還美　粉紅棉花糖全爆開了

台南市東區民宅火警　無人傷亡

藝人白冰冰　逛愛河燈會粉絲爆多

手機遺落UBER車上　實習生幫..

平溪天燈節　交管、停車資訊

旗津烤鳳螺一盤500！網求市長..

少年醉後遭性侵　菊花被塞牙刷和..

幹細胞技術新突破　眼睛視網膜可..

切除15公分肌瘤　子宮保留恢復..

花蓮港觀光規劃　徐榛蔚盼與中央..

鄭文燦情人節PO愛的早餐　鄭運..

小魚請龍介仙　辭議員專心經營選..

新竹沒名雞蛋糕　不管何時都要排

更多熱門

相關新聞

五結「尪揹某」有暖規則

宜蘭元宵節重頭，有上百年歷史的宜蘭縣五結鄉利澤永安宮「走尪」，16日到19日有4天系列活動，活動有扛大轎過金火、三進三出等盛事外，其中，被稱為「愛人仔相揹」的「尪揹某」是愛侶們的最愛。即將在5月步上紅毯的林韋炆、劉芷呤，也在情人節來試試甜蜜負擔的「尪揹某」。

「藍八」再現？ 藍營縣市長3月起陸續登陸

佛光大學粉紅秘境　櫻花綻放

山海之美　頭城公所要大家來路跑

林姿妙與學生共同宣示　建立友善校園

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

21歲妹墮胎遭嬰靈託夢投胎！避孕竟懷上

黑豹現蹤肯亞！科學家：漫威「瓦干達」是真的

撕開封膜倒奶球　他驚蓋子有妙用

愛紗爸「麻煩你了」周洺甫3年後卻毀婚

罷工航班取消　婦自費12萬回台爆哭

鄰居愛亂插車庫！她使出霸氣一招：求我啊？

他肛門塞3條大泥鰍「順著直腸鑽進肚子」

駝背嬤沒位坐！　4年輕人遭譙爆

女硬屎卡肛1週！一挖土屎流臭跑男友

她19歲第一次太緊張！私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」

隱乳妹一脫爆紅！5萬人驚呆朝聖

檢舉達人自白！「個資只給警察」遭外洩

麥當勞優惠券來了　網傳授秘招

隱藏功用！咖啡塑膠蓋6凹槽變神器

更多

最夯影音

更多

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面