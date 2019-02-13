欣賞在地山海之美　頭城公所要大家來路跑

▲▼民眾參與「吳沙開蘭公益越野路跑」，有活動跑T、環保袋等好禮可索取。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「OH~1796吳沙開蘭越野路跑」將於4月14日登場，頭城鎮公所邀民眾在鎮內復興及武營等山路路跑，活動並有21公里競賽組、13公里挑戰組及7點5公里體驗組等3組路跑方案，報名費700元起；頭城鎮長曹乾舜表示，歡迎民眾來邊跑步邊欣賞頭城獨有的山海之美。

頭城鎮公所表示，從蘭陽技術學院旁的山林中隱藏一條外地跑友鮮少知道的秘境「賽道」，也就是武營農路，賽道從濃密的林蔭中緩緩上坡，映入眼簾的是壯闊的蘭陽平原與龜山島，賽道平常車輛稀少，許多當地的民眾常常在此慢跑與漫步，跑友可以放心奔跑。

「OH~1796吳沙開蘭越野路跑」活動當天上午7點，跑友將從頭城運動公園出發，沿途大部份都是緩上或緩下的多彎路段，近90％的路段都有樹蔭，還會經過山澗溪流，是入門等級的越野路線，非常適合一般跑友來挑戰，參與者可獲得活動跑T及環保袋等好禮，報名網址：https://www.u-pro.tw/new/ 。

鎮長曹乾舜說，頭城至今仍然保有最純樸、溫暖的人情味，有最美的山、海景觀，還有新鮮、好吃的農、漁產品和古早味，希望藉由路跑活動，持續為行銷頭城、開創商機，拚出在地經濟活力。