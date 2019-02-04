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2019台北書展　20位來台國際作家精選名單曝光搶先看

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2019台北書展德國作家精選作品展示（圖／書展基金會提供）

▲2019台北書展 ，德國主題國館邀請13位德國暢銷作家來台之外，另有眾多國際大咖作家將在書展與書迷會面。（圖／書展基金會提供）

記者洪菱鞠／台北報導

農曆春節過後，出版界盛事、也是許多書迷期待的第27屆台北國際書展，將於2月12日至17日在世貿一、三館展開，除了純粹逛展買幾本好書回家，不能錯過與國際作家近距離接觸的機會，而今年不但有德國主題國館邀來的13位德國暢銷作家，主辦單位也提前曝光其他國際作家精選名單，他們的書就算沒看過，肯定也有聽過。

《偷書賊》、《克雷的橋》作者馬格斯‧朱薩克 （圖／Hugh Stewart授權提供）

▲馬格斯．朱薩克。（圖／Hugh Stewart授權提供）

1、澳洲作家—馬格斯・朱薩克
2005年以《偷書賊》一書雄踞各大書籍暢銷榜，被翻譯成超過40種語言，影響力遍佈全球，睽違13年，再度推出一部跨越時間、空間與海洋的家族史詩小說《克雷的橋》，新作出版消息曝光後，立即於國際文壇，讀者與書籍市場間引起熱議。

書展活動：
2/16 12:15-13:15主題廣場：世界上最偉大的橋，就是家人——馬格斯・朱薩克《克雷的橋》新書發表會（讀書共和國）
2/17 14:15-15:15 藍沙龍：從《偷書賊》到《克雷的橋》，愛與溫暖的傳信人——馬格斯・朱薩克（讀書共和國）

2、美國性教育專家—威廉．亞伯
現任金賽性、性別與生殖研究所資深研究員、印第安納大學布魯明頓分校愛滋病╱性傳染病偏鄉防治中心資深主任，以及印第安納大學應用健康科學與性別研究教授。他的《性的解析——美國大學性教育講義》是美國長久以來採用，並廣受歡迎的大學性教育教科書，特色是採取「正向看待」的觀點，尊重生理及心理真實，尊重各種經驗及文化，也尊重專業研究及調查。《性的解析》將分為3冊，預計2019年2月全數出版，將是台灣市面上第一本全方位的性學讀本。

書展活動：
2/16 16:45-17:45藍沙龍：當性成為學習，在這場補課中，我們最該破除的偏見和迷思是什麼 ──《性的解析：美國大學性教育講義》新書座談Ⅰ（讀書共和國）
2/17 15:30-16:30 紅沙龍：美國大學生間的搶手讀物。一出借就不知道傳到哪去，只因大家都想知道，「我這樣子『正常』嗎？」──《性的解析：美國大學性教育講義》新書座談Ⅱ（讀書共和國）

3、法國繪本名家—佩姬．尼勒
代表作莉莉系列繪本共3本書，分別為《莉莉尋貓記》、《小偵探莉莉》與《小記者莉莉》，2017年在台上市，一年即銷售近4,000本，書本不僅有色彩鮮明的插畫和連貫性的故事，更可配合故事情節，和主角一起找指定物件，饒富趣味性，深受知名法文繪本專家安娜貝兒、知名親子部落客、繪本收藏者、大大小小讀者的喜愛。

書展活動：
2/16 11:45-12:45 三館兒童活動區「小記者莉莉－莉莉特派員的紐約報導」新書發表會（康軒）

4、法國圖像哲學家—費德雷．帕雅克
1987年出版第一本小說《懺悔的囚犯》，1999年～2004年陸續出版了《廣袤的孤寂》、《愛情悲歌》、《幽默與哀愁》，也出版一些詩集以及哲學相關的圖畫散文集，如《尼采與父親》以及作者的21幅素描。

書展活動：
2/15 17:15-18:15主題廣場：法國圖像哲學作家帕雅克的不確定宣言（聯經）

5、法國小說家—艾力克．菲耶
1991年出版第一本散文集，隔年出版第一部小說，已有散文及小說作品十餘部，包括《我是守燈塔的人》、《雨海上的郵輪》、《我的未來灰燼》、《一段沒有你的人生》、《我的夜車》、《可憐蟲工會》、《孤獨將軍》、《沒有痕跡的男人》，以及《三境邊界祕話》、《Parij》等等。曾多次獲得文學獎項，2010年的《長崎》更榮獲法蘭西學術院小說大獎。最新小說作品是2016年出版的《失蹤日本人》。

書展活動：
2/14 18:30-19:30主題廣場：在分裂的國度裡，文學將何去何從（讀書共和國）

6、西班牙插畫家—馬努葉爾．馬爾索
專門從事圖像創作，並熱衷於繪本創作，2009年到2012年間當過廣告企劃人員，這段期間在各個文藝盛會累積名聲。2017年，在連續4年獲義大利波隆那書展大會提名之後，獲頒SM基金會國際插畫新人獎，第一部作品《亞哈與白鯨》榮獲第三屆Edelvives國際繪本獎。

書展活動：
2/16 19:45-20:45主題廣場：圖像生活：繪畫如何形塑了我（大塊）

《被討厭的勇氣》作者岸見一朗（圖／岸見一朗授權提供）

▲岸見一朗。（圖／岸見一朗授權提供）

7、日本知名哲學家—岸見一朗
撰寫多部知名著作，包括《被討厭的勇氣》、《被討厭的勇氣 二部曲完結篇》、《讓孩子成長的阿德勒名言》等阿德勒心理學作品，《被討厭的勇氣》系列雙書全球暢銷600萬本，紀錄持續更新中。

書展活動：
2/15 18:30-19:30主題廣場：所有的煩惱都是人際關係的煩惱─《被討厭的勇氣》系列作者與台灣讀者的哲學對話（TIBE）
2/16 16:00-17:00主題廣場：為愛徬徨的勇氣─阿德勒的幸福方法論（TIBE）

《在咖啡冷掉之前》作者川口俊和（圖／書展基金會提供）

▲川口俊和。（圖／書展基金會提供）

8、日本本屋大賞名家—川口俊和
以《在咖啡冷掉之前》拿下日本2017年本屋大賞TOP 10，2017年中文版在台出版後，盤踞誠品暢銷榜，網路社群持續討論發酵，之後被改編成同名電影，由有村架純主演，感人內容逼哭不少觀眾，而這部作品不論是舞台劇、小說、電影，看過的人無不對作者的創作力感到欽佩。

書展活動：
2/17 12:15-13:15主題廣場：《在咖啡冷掉之前》川口俊和：從舞台劇創作到小說、電影的誕生（閱知文化）

9、日本哲學名家—白取春彥
出版多本關於哲學與宗教的解說著作，廣受好評，代表著作有《超譯尼采》I、II、《獨學術》、《活得堅強的哲學》、《專為上班族解說的《聖經》入門》、《學習術》、《聰明思考術》、《不鑽牛角尖的思考術 通往成功之門的24個習慣》、《佛教「超」入門》等。

作者曾受哲學思想的震撼，今以符合時代精神、貼近現代生活的方式，對12位哲學家思想進行闡述，代表作《思考的理性與感性--寫給年輕人好讀能用的哲學》走後理性時代路線，思考中有抒情，引領年輕人不僅理解哲學思想，並且能運用在生活中，面對問題，排除困擾。

書展活動：
2/15 14:45-15:15主題廣場：《思考的理性與感性》對談講座（城邦）

10、日本兒童文學作家—安晝安子
為日本岩崎書店、白楊社等大出版社重要兒童文學作家，亦深受台灣親子部落客、家長、教師推薦與喜愛，著名的《露露和菈菈》三系列，在台已出版共66本書，並多次獲中小學生優良讀物獎、好書大家讀推薦，為紀念作者出道30周年，及系列作品在台出版11周年，2019年應邀來台，為新作《露露和菈菈23 週年紀念三明治》與讀者相見歡。

書展活動：
2/17 10:30-11:30三館兒童活動區：《露露和菈菈的午茶會》‧安晝安子 台北國際書展簽書會（東雨）

11、日本暢銷童書作家—原裕
代表作《怪傑佐羅力》系列是在日本熱賣25年以上，狂銷3,000萬本的經典角色。不只曾連續5年成為日本圖書館小學生借閱率前3名，更在2014年日本《President Family》雜誌「兒童閱讀調查」排行榜中脫穎而出，成為日本東大生在小學時期讀過最有趣的兒童書之一。

書展活動：
2/16 13:00-14:00三館兒童活動區：怪傑佐羅力作者原裕書展限定簽書會（親子天下）

12、日本當紅漫畫家—深谷薫
代表作包括《伊甸園的東北》（エデンの東北）、《鋼之女》（ハガネの女）、《KANNA小姐！》（カンナさーん！）等，2015年10月開始在Twitter上連載《夜巡貓》，內容療癒暖心又幽默，被譽為貓咪版的深夜食堂，迅速引起網友廣大回響，並榮獲2017年第21回手塚治虫文化賞短篇漫畫賞，單行本系列發售至今在日本銷售已突破40萬冊，並掀起一股貓咪療癒風潮，在台灣出版後亦於一個月內旋即再版，魅力可見一斑。

書展活動：
2/17 13:30-14:30主題廣場：聆聽內心受傷寂寞人們的心事-《夜巡貓》分享會（大塊）

東山彰良（圖／書展基金會提供）

▲東山彰良。（圖／書展基金會提供）

13、旅日直木賞的台灣作家—東山彰良
本名王震緒，出生於臺北市，是一位居住在日本的作家與教師，現居日本福岡縣。著作曾獲大藪春彥獎和直木獎，也是繼1955年的邱永漢、1968年的陳舜臣後，第3位獲得直木獎的台灣人。繼暢銷大作《流》之後，他的新作《我殺的人與殺我的人》，以1984年夏天的台北市廣州街為舞台，描寫4名少年在暑假結束前兩天，發生的事件徹底改變了他們的人生，是一本再次以台灣為背景的青春成長小說。

書展活動：
2/15 19:45-20:45主題廣場：作家東山彰良《我殺的人與殺我的人》新書座談會（城邦）

14、日本次文化漫畫鬼才—古屋兔丸
出道至今逾20年，為日本當代最具代表性的次文化漫畫鬼才之一，以暗黑風格、哲學意涵深遠的劇情設定及充滿藝術性的多變作畫手法著稱。除此次出版的《荔枝光俱樂部》外，代表作品尚有《帝一之國》、《人間失格》、《幻象畢卡索》、《守護她的 51 種方法》等，其中《帝一之國》曾於2017年改編電影上映，票房擊敗木村拓哉新片，口碑極佳，為該年度日本電影界黑馬，也於台灣上映。

書展活動：
2/17 13:00-14:00黃沙龍：古屋兔丸《荔枝光俱樂部》新書對談講座（城邦）

15、中國人氣作家—張嘉佳
張嘉佳的書，在4年前曾經暢銷華語世界超過800萬冊，影視版權賣給了超過5家公司，其中王家衛與劉若英的改編話題超高之外，張一白監製的《從你的全世界路過》更打破過去的愛情電影紀錄，主要作品包括《從你的全世界路過》獲得第5屆中國圖書勢力榜文學類10大好書，電影編劇作品《刀見笑》曾獲得第48屆金馬獎最佳改編劇本提名。

書展活動：
2/16 15:00-15:30直播室：《雲邊有個小賣部》專屬讀者視訊會（新經典）
2/16 17:15-18:15主題廣場：《雲邊有個小賣部》專屬讀者見面會（新經典）

16、中國作家—盛可以
2002年開始小說創作，著有9部長篇小說，包括《北妹》、《道德頌》、《死亡賦格》、《野蠻生長》、《錦灰》、《子宮》等，以及《福地》、《留一個房間給你用》等多部中短篇小說集，新作《錦灰》講述福音鎮為了建設美麗新樂園，從短暫的輝煌之後，華麗迅速燃成灰燼，一連串荒誕、奇怪的故事，發生在當代一個兩三萬人口的小鎮。這是一個寓言故事，有歷史的影子，有當下的影射，也有對未來的恐怖預測。

書展活動：
2/15 11:45-12:45藍沙龍：太平盛世？或新時代的惡托邦？（聯經）
2/15 16:00-17:00主題廣場：擬造荒涼之城（聯經）

17、中國作家—章詒和
非虛構寫作是章詒和作品的重點，憑藉著過人的記憶力，和深厚的家學，她將父執輩們經歷過的風雲變幻一一寫出並付梓，後人才得以得窺當時生活之點滴，從而明瞭大歷史洪流之下的每個人其實都是被推著走的。作品《往事並不如煙》描述大時代一群知識分子的命與運，她以晚輩的眼光側寫父母的友人在「反右」及「文革」的血雨腥風中，之間的恩怨情仇與人性的幽微曲折，在她細膩的筆觸、獨特的視角與溫厚的學養，將其風骨刻畫出來，也折射出一個時代的風光雲影。

書展活動：
2/13 16:00-17:00主題廣場：往事並不如煙──章詒和非虛構寫作講座（時報）

18、香港小說作家—喬靖夫
香港小說作家，1996年至今出版作品近40部，類型多變，包括動作幻想系列《吸血鬼獵人日誌》、長篇架空史詩《殺禪》及驚悚偵探故事《誤宮大廈》等。2008年推出長篇武俠作品《武道狂之詩》大受注目，長期榮登香港暢銷書榜，其改篇漫畫同時熱賣，2011年並獲得中國第8屆金龍獎最佳成人漫畫獎，至今已推出法文、泰文、印尼文等版本。

書展活動：
2/16 16:45-17:45 黃沙龍：《殺禪》 新書座談會（蓋亞）

19、香港年度作家—董啟章
香港年度作家，堪稱國際上最具知名度香港代表作家，亦多次入圍、獲得華人兩岸三地、亞洲週刊等多項華文文學大獎。主要作品從2017年、2018年香港年度書獎得獎作品《心》、《神》到最新長篇《愛妻》，愛情與慾望，心靈與肉體，究竟是一體兩面還是相生相對？作者用這3本小說來表達他心中之一文學永遠不褪的主題，愛慾的迸發、交纏究竟有多少種不同的結果？

書展活動：
2/14 13:30-14:30主題廣場：董啟章愛‧慾小說三部曲（聯經）

20、香港暢銷作家－香草
2011年年底以《傭兵公主》系列成為華文輕小說的人氣作家之一，作品甫一出版即掀起青少女熱烈討論，詢問度居高不下，更有不多讀者COS筆下眾多系列人氣角色；每逢新作上市，便成功佔領暢銷榜前10。2018年她與超人氣搭檔、溫暖系繪師天藍，聯手打造奇幻快穿冒險劇《炮灰要向上》，話題也將持續延燒至2019年。

書展活動：
2/17 14:15-15:15青春沙龍：《炮灰要向上》新書聯合簽名會（蓋亞）

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關鍵字：2019台北書展,台北國際書展,閱讀,作家,朱薩克,岸見一朗,東山彰良

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