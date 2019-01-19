主委交接　韓國瑜哽咽戲稱：15個月頭髮掉光　我以前白白胖胖

▲韓國瑜交出國民黨高雄市黨部主委職務，回憶過去一度哽咽 。（圖／記者賴君欣攝）

記者吳奕靖、賴君欣／高雄報導

高雄市國民黨市黨部主委交接，卸下主委棒子的高雄市長韓國瑜，在致詞時想起15個月前剛到高雄市的時候，整個人生地不熟，不過卻靠靠著一瓶礦泉水、滷肉飯成功翻轉高雄，不過這一段回憶讓他整個情緒上來，一度哽咽，說不出話來，直到後來大家加油聲音，讓韓國瑜調整情緒說：「以前白白胖胖，15個月後頭髮快掉光了」，韓國瑜講得很感傷，但眾人卻笑了。

高雄市長韓國瑜表示，自己在15個月前在同個場景交接，回憶感嘆人生很奇妙，講到當初沒有資源很困窘，只有一瓶礦泉水、一碗滷肉飯與一面黨旗與國旗到高雄時，更是感傷哽咽，一度在台上說不出話來，台下隨即響起掌聲高喊市長加油。

不過，韓國瑜也說到自己這一場選戰打下來，幾乎是元氣大傷：「以前白白胖胖，現在又瘦、頭髮都快掉光」。他非常感謝吳敦義給他機會，雖然對高雄人生地不熟，不過只要抱著「哪裡跌倒、哪裡站起來的信心來拚拚看」。不過韓國瑜也提醒新任主委莊啟旺，選舉之外要的是民心，沒有民心是無法選舉，不要忘記人民給國民黨15個縣市執政機會。

事後記者詢問為何韓國瑜會一度哽咽，韓國瑜回答說當初來到高雄「要人沒人，要錢沒錢」幾位共同的夥伴齊心協力來打這場選戰，所以心中有一點感概。