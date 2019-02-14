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只有「教召」特別有效率！他被抓2次求解…網曝「遁逃大絕」

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▲▼網友被教召2次，調侃軍隊「只有在教召時特別有效率」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友po文秀教召令，表示已被召2次了。（圖／翻攝自爆怨公社）

生活中心／綜合報導

男人退伍後最怕被教召，一名網友日前又收到教召令，在臉書社團《爆怨公社》po文表示已經是第2次了，不禁調侃「只有教召時特別有效率」，「到底要幾次才會解召」，引來許多人留言。其中一名網友揭露解決方法其實就是「遷戶籍」，假設原本在台北市，只要把戶籍遷到新北或桃園，「以後就不會被教召到了。」

對於教召最高幾次是上限以及何時會解召，一直以來都眾說紛於，有人說「最多召4次」、「一次半個月」、「8年」，也有人表示30歲以前都在教召期內，所以「應該只有3次」，而且似乎是「3年一召」；不過不少網友表示，自己或身邊有人已經4次了，還有人「最高7次」。還有人唱衰說風涼話，「會連3的」、「明年還會再見到班長」、「看來你還要100召」、「我也好想去」、「去度假爽快啊」、「退伍13年0次」。

▲▼網友被教召2次，調侃軍隊「只有在教召時特別有效率」。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友紛紛留言回覆。（圖／翻攝自爆怨公社）

相較於其他人的嘻嘻哈哈，一名網友認真透露一招避開教召的「遁逃大絕」，「解決方法是換戶籍，例如戶籍原本在台北市，那就將戶口調到新北市或桃園市，這樣就會離開當地的教召名冊了，以後就不會被教召到了。」

部分的人對此半信半疑，「遷戶籍真的可以嗎」、「遷戶籍沒用的，還是有可能被教召到。」分享絕招的網友表示，消息來源是後備軍人部，照做之後就真的沒被教召到，「遷戶籍被教召到是剛好教召名冊有編輯，又剛好被編進去，只能說真是國家棟樑。」

▲▼網友被教召2次，調侃軍隊「只有在教召時特別有效率」。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友分享「遁逃大絕」。（圖／翻攝自爆怨公社）

事實上，國防部2016年即有對外澄清，為解決教召士兵重複性高的問題，改採「4年2次」制度，也就是說，後備軍人如果沒有無故躲避，一輩子最多只會被教召到2次，結束後就會從名單中剔除。不過當時就有網友指出，被教召時曾經問過軍隊幹部，得到的答案是法律規定4次，而軍方內規是2次，但法律大於軍規的情況下，「國家若要召你4次，也是合法的。」

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關鍵字：教召,退伍,爆怨公社

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