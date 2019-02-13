傳有機師拿回檢定證退出罷工　華航證實已60餘人通知「開始執勤」

▲華航機師參與罷工需繳出檢定證給工會，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

華航機師罷工第6天，經歷13日凌晨1點的馬拉松式紅眼協商，改善疲勞航班派遣設已經獲得共識，剩餘4項訴求14日再戰。不過也陸續傳出有機師選擇退出罷工，華航13日晚間證實，目前已經有60餘人通知可以開始執勤。

華航機師響應罷工必須向機師工會提交「檢定證」，繳交後就無法駕駛飛機，根據機師工會日前宣布有622名機師繳交，代表逾四成機師響應罷工，但13日傳出已有部分參與罷工的機師向工會要求取回檢定證。華航發言人劉朝洋晚間受訪表示，目前收到訊息，有62~63人通知可以開始執勤，公司也恢復其僱傭關係。





▲華航勞資第三次座談會議，機師工會理事長李信燕。（圖／記者林敬旻攝）

機師工會理事長李信燕則回應，沒有接獲相關訊息，可能因為她主要在參與協商，後續也陸續開會，為14日的再次協商進行沙盤推演，目前沒有聽說，得詢問工會秘書，但她也提到，就協商時可見成員對協商狀態都相當支持，此外，8日罷工以來也續有原本非會員的機師加入工會。

另一方面，在華航園區總部大樓內則設置「加油牆」，華航員工紛紛寫上字條給予堅守崗位、正常執勤的機師鼓勵及感謝。

機師罷工至今已影響至少2.6萬名旅客，工會提出5項訴求在13日協商中，只和資方達成「改善疲勞航班」1項共識，剩下4項包括副駕駛升訓透明化，保障國籍機師工作權、禁止對工會幹部施壓、脅迫、秋後算帳、與工會達成協議之權益項目由會員專屬、撤換破壞勞資關係之不稱職主管、比照長榮航空保證第13個月全薪，納入團協，會員限定。

▲華航機師罷工勞資第三次座談會議。（圖／記者季相儒攝）