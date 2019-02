狠心父母虐4幼童「關狗籠＋淋屎尿」！冰箱上鎖不給飯吃

國際中心/綜合報導

美國德州12日爆發一起嚴重虐童案!有一對年僅24歲的年輕夫妻,竟然把4名5歲以下的兒女關在穀倉當中,其中把最年長的2名幼童關在狗籠裡,另外2名小孩則全身淋滿屎尿,誇張行徑讓當地警長相當痛心。幸運的是,4名幼童在接受醫院治療後已無大礙。

根據WPTV.com報導,當地警方於12日當天接獲鄰居通報,隔壁穀倉傳來兒童以及一對男女的爭吵聲後,於上午7時20分,在穀倉內分別發現4名衣服破舊的幼童,其中最年長的5歲男童與4歲女童,一起被關在長寬高各90公分狗籠裡,另外3歲和1歲的男童則被淋滿糞便和尿液。

更可惡的是,雖然穀倉內藏有豐富的食物,但這對夫妻竟然把冰箱和櫥櫃上鎖,導致幼童們無法取得食物養分,只能默默待在穀倉內挨餓口渴。警長阿金(Lane Akin)難過地表示,這是他44年的職涯中見過最嚴重的虐童案,他從未遇過兒童被關在如狗籠一般的噁心環境中。

案件曝光後,4名幼童已經被帶到沃斯堡(Fort Worth)當地的兒童醫療中心治療。至於24歲女子和同居男友則遭到警方逮捕,並被指控4項危害孩童罪。據了解,女子是4名幼童的生母,其中一名幼童則是2人的親生骨肉。

UPDATE: The two parents accused of keeping two young children locked in a dog kennel have been booked into the Wise County Jail. Updated story at https://t.co/TtVXDDNqjM pic.twitter.com/c436SStGw2