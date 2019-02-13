呼麻女愛車被雪砸「迴轉衝人群」！下車釘孤枝反遭壓制在地

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如果愛車在行駛中被雪球砸中時，通常一般人都會感到生氣。但美國西雅圖（Seattle）近日一名女駕駛在心愛的吉普車被雪球砸中後，理智線當場斷掉，直接開車衝向對面報復正在打雪仗的男子們，甚至還下車與對方拳頭相向。幸運的是，過程中沒有人傷亡，而女子則因為酒駕和吸大麻，當場被警方帶回警局。

根據Metro報導，這起雪球引起的鬧劇發生在10日晚間，當時拍攝影片的男子威斯納（Joey Wiesner）正在和朋友打雪仗，卻不小心擊中路過的寶藍吉普車。然而，女駕駛在愛車被雪球砸後，卻直接迴轉衝向對面的男士們，接下來她下車想找人理論，卻因為遭到後方男子用雪球擊中，氣得直接在拳頭夾鑰匙向對方揮拳。

▼ 女駕駛直接迴轉衝向對面的男子們。（圖／翻社臉書／Joey Wieser，下同。）

▼ 女子衝下車找特雷維諾理論，遭到對方與朋友聯合壓制。

幸運的是，過程中無人傷亡，女子也被對方與夥伴壓制在地上，直到警方抵達後。警方當場測出女子有吸大麻和酒駕後，直接現場帶回警局。事後，特雷維諾（Lou Trevino）承認故意扔雪球一事並表示，「我覺得這起由雪球引起的一切都很荒謬，沒想到她願意置別人的性命於危險當中。」

威斯納對於女子的瘋狂行為感到不可思議，「我這一生從未見過，有人試圖用這種方式駕駛車子」。他也把影片上傳到臉書後，立刻吸引許多網友留言，「這女駕駛太狂了」、「我建議趕快把影片給警方當證據」、「影片如果放到youtube，應該可以獲得不錯的報酬」、「就算車子被雪球砸中，也不該開車衝撞對方」。

▼ 威斯納與朋友們在現場拍照留念。