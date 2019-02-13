微創手術切除15公分大子宮肌瘤　子宮保留且恢復快

▲▼宜蘭陽醫以微創手術（下圖為示意圖）為宜蘭一名因15公分大子宮肌瘤，長期為經血多而貧血及頻尿所苦的婦女「除害」，子宮保留且恢復快。（圖／宜蘭陽醫提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「那麼大的肌瘤這麼小的傷口，真是太神奇了！」罹患子宮肌瘤長期為經血多而貧血及頻尿所苦宜蘭黃姓女士這樣說。她曾經接受過藥物療無效，轉診至宜蘭陽醫被發現是子宮前壁有一顆15公分大的肌瘤在作怪，院方以腹腔鏡微創手術切除肌瘤。術後黃女士只有微微的痛，生活完全可以自理，恢復快速，第3天就出院了。

宜蘭陽醫表示，黃女士因子宮肌瘤長期為經血多而貧血以及頻尿所苦，曾經接受過藥物療無效，後來轉到該院經醫院婦產科醫師龐渂醛診察發現子宮前壁有一顆15公分大的肌瘤，讓膀胱儲存量變小而頻尿，肌瘤會讓子宮收縮不良而經血過多。

陽醫婦產科醫師龐渂醛表示，微創肌瘤切除手術經腹部2至3個0點5至1公分的微小傷口來進行。因此，術後比傳統的手術方式較不痛。微創肌瘤切除手術後，經過3個月追蹤，黃女士的月經已恢復正常量也不用整天為頻尿而煩惱了。

龐渂醛指出，子宮肌瘤是女性最常見的良性疾病之一，40歲以上婦女約3人中就有1人有子宮肌瘤。近10年來微創手術因為手術儀器的進步很大，由於有許多優點近年來已經漸漸取代傳統剖式手術。

另，雖然子宮肌瘤現在也可以藥物治療，但是目前抗肌瘤藥沒有健保給付須病人自費購買。如果藥物治療無效或者子宮疾病已經很嚴重者，例如肌瘤引起頻尿甚至腎水腫者應考慮手術治療。

如果太多顆肌瘤（如多過3顆）則可能要考慮跟子宮一併切除，因為這種情行若1顆1顆拿肌瘤的話，手術時間和出血等相關風險會增加。未停經的狀況下肌瘤會慢慢長大（一年約1至2公分），如果拖太久不治療，待肌瘤長太大反而增加手術的風險或必須要由傳統剖腹的方式進行手術，那術後的恢復期就慢多了。另外，有約1／540的機率是惡性的。因此，提醒大家疾病應盡早就醫治療。