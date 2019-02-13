台南市議長跑票案　民進黨開除議長郭信良黨籍

▲郭信良。（資料照／記者林悅翻攝）

政治中心／綜合報導

民進黨中評會13日開會討論台南市議長跑票案。原任台南市議會副議長的郭信良宣布退黨後當選議長，讓原本民進黨提名的人選落選，因此將他開除黨籍。

郭信良於去年台南市議會選前宣布退出民進黨，擊敗民進黨團推出的邱莉莉、郭清華，而當時3位黨籍議員陳怡珍、周麗津及吳通龍也跑票投給郭信良；另外，黨籍議員陳碧玉在議長第二輪投票時誤以為是進行副議長選舉，投給郭清華，也遭黨內懲處。

民進黨中評會今先就郭信良、陳碧玉部分討論懲處，對郭信良祭出開除黨籍的處分，陳碧玉則遭停權半年；而跑票的三位議員將於下次開會時討論處分方式。

台南市黨部聲明，民進黨是由許多民主先進犧牲青春自由，甚至身家性命，突破國民黨殘酷戒嚴統治而成立的政黨。黨部認為，民進黨是台灣的希望，也是台灣的守護者，它的黨紀黨德和黨魂，需要所有黨員共同維護和發揚，所有黨員皆應共同堅定捍衛黨的榮譽和價值，今日除名郭信良，是為了民進黨永續發展空間與制度，堅決捍衛黨紀，回應民意的重要決定。

對於遭開除黨籍，郭信良回應，「我本一心向明月，無奈明月照溝渠」兩句詩表達他的無奈，他尊重民進黨的決定，未來他會做全民議長，監督市府又能與之合作，希望大家能一起為這塊土地共同打拚，至於是否有考慮加入其他政黨？郭信良說，目前不考慮，他要做全民議長。