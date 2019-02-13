源自古老的傳說　浙江民俗百葉龍＋九獅圖南投燈會登場

▲浙江永康縣九獅圖。（圖／翻攝自央廣網）

記者馬叔安／綜合報導

即將在今年南投燈會演出的「百葉龍」和「九獅圖」都是浙江當地的傳統表演藝術，其中「百葉龍」於2006年6月10日被批准列入大陸第一批非物質文化遺產，「九獅圖」則已經有300年的歷史，這兩種藝術將首次在南投燈會和觀眾們見面，同樣要亮相的還有重慶「銅梁火龍」。

百葉龍來自浙江省長興縣，由17人兩手分持特製的道具表演，開始時，演員手持荷花、荷葉形的道具分開站立，邊唱邊舞，表現蝴蝶飛舞於荷葉、荷花叢之中，片刻後，演員分別將特製的道具翻轉成龍頭與龍尾，其它人以荷花的道具相配合形成龍身，隨即一條花龍騰空而起。

▲百葉龍。（圖／翻攝自《中評社》）

百葉龍的由來是一個當地的故事，傳說一名叫百葉的女子生了一個龍形的神物，將牠養在荷花塘中，族人知曉後，將其視為不祥之物，持刀砍殺，神物被砍後與蝴蝶結合成為神龍，升天而去，為當地旱時帶來雨水，後人便在逢年過節時以百葉龍舞為之紀念。

九獅圖是浙江省永康的市傳統舞蹈獅子舞中的一種的表演是由獅籠、9隻獅子和38條纖繩所組成，幕後由拉線人牽動纖繩，使演出時9隻獅子群舞嬉戲。每年農歷八月初一到九月重陽節前後，永康及周邊市縣的民眾以村為單位組成「羅漢班」，按排定的日期到方岩表演，九獅圖便是演出節目之一，現今的九獅圖是1991年永康市電視台和市文化館組織挖掘創新而形成的。

同樣要在這次南投燈會上登場的，還有已經連續兩年亮相的重慶銅樑火龍，演出時將生鐵塊融成鐵水，往空中打出火花，猶如一條火龍，而有「天下第一鼓」之稱的陝西安塞腰鼓也將南投燈會演出。

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▲「重慶銅梁火龍」。（圖／南投縣政府提供）